अलर्ट! देहरादून जिले में आज बंद रहेंगे स्कूल, डीएम ने जारी किया छुट्टी का आदेश
देहरादून में बीते दो तीन दिनों से आपदा के बाद हालात मुश्किल बने हुये हैं.
Published : September 18, 2025 at 6:37 AM IST|
Updated : September 18, 2025 at 6:51 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों बारिश आफत बनकर बरस रही है. बीते दो तीन दिनों में बारिश के कारण प्रदेश के कई इलाकों में आपदा जैसे हालात पैदा हो गये हैं. जिसके कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है. आज भी मौसम विभाग में बारिश का अलर्ट जारी किया है. जिसे देखते हुये एहतियातन देहरादून जिला प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी का आदेश जारी किया है.
जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज कक्षा 12वीं तक के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का निर्देश दिये हैं. साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे आवश्यकता की स्थिति में अपने-अपने कार्यालयों में उपस्थित रहें. साथ ही सभी को आपदा की स्थिति में समन्वय बनाए रखने को कहा गया है.
इस दौरान संभावित भूस्खलन, सड़क अवरोध, जलभराव और तेज बहाव जैसे आपदा जोखिमों को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए निर्णय लिया गया है. यदि कोई स्कूल इस आदेश की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी.साथ ही किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल आपदा नियंत्रण कक्ष को सूचित करने के लिए भी कहा गया है.
बता दें मौसम विभाग ने 18 सितंबर को राज्य के सभी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है. इन जिलों में पौड़ी, नैनीताल, देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत में बारिश का अलर्ट है. 19 सितंबर और 20 सितंबर को भी बारिश का यही पैटर्न रहने का अनुमान है.
बारिश के अलर्ट को देखते हुए सीएम धामी ने भी प्रदेश के समस्त अधिकारियों और जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा है. साथ ही नदी, नालों के किनारे रहने वाले लोगों को अन्यत्र शिफ्ट करने एवं खाद्यान्न, ज़रूरी दवाओं आदि का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं.
