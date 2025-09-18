ETV Bharat / state

अलर्ट! देहरादून जिले में आज बंद रहेंगे स्कूल, डीएम ने जारी किया छुट्टी का आदेश

Published : September 18, 2025

देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों बारिश आफत बनकर बरस रही है. बीते दो तीन दिनों में बारिश के कारण प्रदेश के कई इलाकों में आपदा जैसे हालात पैदा हो गये हैं. जिसके कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है. आज भी मौसम विभाग में बारिश का अलर्ट जारी किया है. जिसे देखते हुये एहतियातन देहरादून जिला प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी का आदेश जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज कक्षा 12वीं तक के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का निर्देश दिये हैं. साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे आवश्यकता की स्थिति में अपने-अपने कार्यालयों में उपस्थित रहें. साथ ही सभी को आपदा की स्थिति में समन्वय बनाए रखने को कहा गया है. देहरादून स्कूलों में छुट्टी (ETV BHARAT)

