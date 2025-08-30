ETV Bharat / state

उत्तराखंड में बारिश ने फिर बढ़ाई लोगों की धड़कनें, कई जिलों में अलर्ट जारी

राज्य के अधिकतर जिलों में अगले 24 घंटे के लिए बारिश का अनुमान लगाया गया है.

UTTARAKHAND WEATHER ALERT
उत्तराखंड मौसम अलर्ट (ETV BHARAT)
ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 30, 2025 at 4:19 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट लोगों की चिंता बढ़ा रहा है. ऐसे में देहरादून समेत कई जिलों में एक बार फिर तेज बारिश भी देखने को मिली है. राज्य में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है. इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में बादल फटने से खासा नुकसान होने की भी खबरें मिल रही हैं.

प्रदेश में मौसम का बदला हुआ मिजाज लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है. स्थिति यह है कि एक तरफ पिछले कई दिनों से राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी है. मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए विभिन्न जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

देहरादून के अलावा उत्तरकाशी और बागेश्वर जिले में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है. हालांकि राज्य के बाकी कुछ जिले भी बारिश को लेकर अगले 24 घंटे के दौरान प्रभावित दिखाई देंगे. यदि क्षेत्रों की बात करें तो गंगोत्री, चकराता, डोईवाला, बड़कोट, कपकोट, सतोपंथ तथा इनके आस पास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश/ बिजली के साथ तूफान/ बहुत तीव्र से अत्यंत तीव्र बारिश होने की संभावना है.

देहरादून में शनिवार को अचानक तेज बारिश देखने को मिली. सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे. मौसम विभाग भी बारिश का आकलन कर रहा था. ऐसे में मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार ही देहरादून और आसपास के क्षेत्र में भी काफी तेज बारिश दिखाई दी, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है.


उधर दूसरी तरफ राज्य के अधिकतर जिलों में अगले 24 घंटे के लिए बारिश का अनुमान लगाया गया है. इसमें गढ़वाल जिले को लेकर देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग जिले में बारिश की उम्मीद लगाई गई है. कुमाऊं में बागेश्वर चंपावत पिथौरागढ़ नैनीताल जिले में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है.

