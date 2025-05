ETV Bharat / state

देहरादून की इस मुस्लिम कॉलोनी को दिए गए अतिक्रमण के 50 नोटिस, मचा हड़कंप - UTTARAKHAND WAQF BOARD NOTICE

अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई ( ETV Bharat Graphics )

Published : May 30, 2025 at 6:34 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 7:44 PM IST

देहरादून (धीरज सजवाण): देहरादून में अतिक्रमण पर सरकार की कार्रवाई जारी है. इसी के चलते देहरादून के चूना भट्ठा क्रॉसिंग पर मौजूद मुस्लिम कॉलोनी पर वक्फ की जमीन को कब्जा करने का आरोप लगाते हुए 50 नोटिस भेजे गए हैं. नोटिस मिलने के बाद लोगों में हड़कंप मचा हुआ है. देहरादून के इस मोहल्ले में अवैध कब्जों पर 50 नोटिस: उत्तराखंड में इन दिनों सरकार अतिक्रमण पर लगातार सख्त रुख अपनाती नजर आ रही है. विशेष तौर से राजधानी देहरादून में इन दिनों एक तरफ रिस्पना और बिंदाल नदी के ऊपर बना रहे एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट की जद में आने वाले मोहल्लों में अफरा तफरी का माहौल है. वहीं अब उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने देहरादून के चूना-भट्ठा क्रॉसिंग पर मौजूद मुस्लिम कब्रिस्तान के आसपास तकरीबन 100 बीघा भूमि को वक्फ भूमि करार देते हुए पहले चरण में 50 नोटिस भेजे हैं. इन लोगों पर वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है. नोटिस आने के बाद मोहल्ले के लोगों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है. लोगों ने लगाया कोर्ट की अवमानना का आरोप: ईटीवी भारत ने इस मामले पर ग्राउंड रिपोर्ट की और जिन लोगों को उत्तराखंड वक्फ बोर्ड द्वारा अतिक्रमण का नोटिस भेजा गया है, उन लोगों से बातचीत की. उनसे उनका पक्ष जानने की कोशिश की. लोगों ने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड द्वारा की जा रही इस कार्रवाई को उनके साथ हो रही नाइंसाफी बताया. वक्फ बोर्ड का नोटिस प्राप्त करने वाले ताहिर खान ने बताया कि- हमारे मोहल्ले में बोर्ड द्वारा कुछ नोटिस डाक द्वारा भेजे गए हैं. इनकी संख्या अभी फिलहाल एक दर्जन के करीब है. लेकिन जिस तरह से मीडिया में बताया जा रहा है तकरीबन 50 नोटिस इस पूरे मोहल्ले में भेजे गए हैं.

-ताहिर खान, स्थानीय निवासी- उन्होंने इस कार्रवाई को सरासर गलत बताते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर मामला अभी कोर्ट में चल रहा है. उससे पहले ही इस तरह की कार्रवाई करना कहीं ना कहीं जिला प्रशासन द्वारा कोर्ट की अवमानना का विषय भी बनता है. उन्होंने कहा कि उन्हें जो नोटिस आए हैं, उनका वह कानूनी रूप से जवाब देंगे.

