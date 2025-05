ETV Bharat / state

वेसाइड एमेनिटी नीति से बदलेगी पर्यटन स्थलों की सूरत, रोजगार के बढ़ेंगे अवसर - UTTARAKHAND TOURISM DEPARTMENT

Published : May 29, 2025

देहरादून: उत्तराखंड को देवभूमि के साथ ही पर्यटन प्रदेश बनाए जाने को लेकर राज्य सरकार तमाम कोशिश कर रही है. इसी क्रम में मौजूद तमाम पर्यटन स्थलों को विकसित करने पर जोर दे रही है, जिसके तहत पर्यटन स्थलों के आसपास अधिक से अधिक सुविधाओं को डेवलप किया जाए, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके. इसके लिए पर्यटन विभाग ने कवायद में जुटा है. दरअसल, पर्यटन विभाग पर्यटक स्थलों के आसपास सुविधाओं को डेवलप करने के लिए वेसाइड एमेनिटी नीति (Wayside Amenity Policy) तैयार कर रही है. वेसाइड एमेनिटी नीति की खासियत यह होगी कि इस नीति के जरिए पर्यटक स्थलों के आसपास सुनियोजित विकास पर जोर दिया जाएगा, ताकि आने वाले समय में उत्तराखंड राज्य में न सिर्फ पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकेंगी. वेसाइड एमेनिटी नीति से बदलेगी पर्यटन स्थलों की सूरत (ETV Bharat) उत्तराखंड में हर साल दर्शन पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है. इन पर्यटकों में सामान्य पर्यटक के साथ ही धार्मिक पर्यटक भी शामिल है. यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार प्रदेश में मौजूद प्रमुख पर्यटक स्थलों के आसपास सुविधाओं को विकसित करने पर जोर दे रही है.

