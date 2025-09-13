मुनस्यारी का बनकटिया बेस कैंप बना कुमाऊं का 'ट्रेक आफ द ईयर', जानें कैसे पहुंचें यहां
कुमाऊं के सिर्फ एक ट्रेक को 'ट्रेक ऑफ द ईयर' घोषित किया गया है, पिथौरागढ़ जिले में बनकटिया बेस कैंप को ये सम्मान मिला है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 13, 2025 at 12:48 PM IST
पिथौरागढ़: पर्यटन प्रदेश उत्तराखंड में पर्यटकों को रिझाने के लिए बहुत से ट्रेक बने हुए हैं. पर्यटन विभाग हर वर्ष विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर पर्यटकों को उत्तराखंड की ओर खीचने का प्रयास करता है. पिथौरागढ़ जिले में भी पर्यटन की आपार संभावनाएं हैं. पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी से लेकर चौकोड़ी प्रमुख पर्यटक स्थल हैं. उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने इस बार कुमाऊं के एक पर्यटन स्थल को ट्रेक ऑफ द ईयर घोषित किया है.
बनकटिया बेस कैंप बना ट्रेक ऑफ द ईयर: प्रदेश के पर्यटन विभाग ने मुनस्यारी तहसील के मल्ला जोहार में स्थित बनकटिया बेस कैंप को वर्ष 2025 का ट्रेक ऑफ द ईयर (Trek of the Year) घोषित किया है. कुमाऊं मंडल में इस वर्ष सिर्फ एक ट्रेक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है. सितंबर के अंत से बनकटिया से लास्पा ग्लेशियर तक पर्यटकों को ट्रेकिंग कराई जायेगी.
पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से 80 किमी दूर है बनकटिया बेस कैंप: पर्यटन विभाग की ओर से हर वर्ष अलग-अलग क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रेक आफ द ईयर की घोषणा की जाती है. इसका उद्देश्य प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना है. बनकटिया बेस कैंप जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर है. इसकी सुंदरता देखते ही बनती है.
लास्पा ग्लेशियर तक ट्रेकिंग की है योजना: जिला पर्यटन अधिकारी कीर्ति चंद्र आर्या ने बताया कि-
इस वर्ष मुनस्यारी तहसील के बनकटिया बेस कैंप से लास्पा ग्लेशियर तक ट्रेकिंग कराने की योजना है. बर्फ से लकदक चोटियों से कुछ ही दूर स्थित बेस कैंप से लास्पा ग्लेशियर की दूरी करीब 15 किमी है. जंगलों के बीच से गुजरने वाले पर्यटकों को यहां नया अनुभव प्राप्त होगा. ये क्षेत्र जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है. यहां सितंबर के अंत से मार्च तक ट्रेकिंग कराई जाएगी. ट्रेकिंग का जिम्मा पंजीकृत ट्रेकिंग एजेंसी को दिया जाएगा.
-कीर्ति चंद्र आर्या, जिला पर्यटन अधिकारी, पिथौरागढ़-
जिला पर्यटन अधिकारी ने ये बताया: जिला पर्यटन अधिकारी ने बताया कि प्रथम 300 ट्रेकरों पर प्रति ट्रेकर दो हजार रुपये की धनराशि एजेंसी को दी जाएगी. ट्रेकिंग पर जाने वाले ट्रेकरों में अन्य राज्यों या विदेशी ट्रेकरों का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है.
बनकटिया ट्रेकिंग रूट के बारे में जानें
- यह पिथौरागढ़ ज़िले और ट्रेकिंग रूट का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है
- यह पंचाचूली ग्लेशियर ट्रेक का एक मुख्य बेस कैम्प माना जाता है
- मुनस्यारी से ट्रेक शुरू करने पर रास्ते में लिलम – बुगडियार – रल्लम – नागलिंग – सोन – बनकटिया – पंचाचूली ग्लेशियर जैसे पड़ाव आते हैं
- यहां से पंचाचूली पीक्स के शानदार दृश्य दिखाई देते हैं
- ऊंचाई लगभग 3,500 मीटर (11,500 फीट) के आसपास है
- यहां घास के मैदान (बुग्याल), हिमालयी फूल और चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां देखने को मिलती हैं
- यह जगह ट्रेकर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए बहुत ही लोकप्रिय है
अंतिम बेस कैंप है बनकटिया: तल्ला जोहार जहां तक रोड है वहां से सोन बनकटिया बेस कैम्प की दूरी करीब 5–6 किमी है. यहां की ऊंचाई 3,500 मीटर है. यह अंतिम बेस कैम्प है. यहां से सीधे पंचाचूली ग्लेशियर तक ट्रेक किया जाता है. यहां चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियों और ग्लेशियर का अद्भुत नजारा होता है.
पंचाचूली से दिखती हैं पांचों चोटियां: बनकटिया बेस कैंप से पंचाचूली ग्लेशियर व्यू प्वाइंट की दूरी करीब 3 से 4 किलोमीटर है. यहां पहुंच कर पांचों पंचाचूली चोटियों (6,900 मीटर तक) का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं. ये पूरा ट्रेक आम तौर पर 6–7 दिन का होता है. यहां ट्रेकिंग का सबसे अच्छा समय मई–जून और सितम्बर–अक्टूबर है.
कैसे पहुंचें बनकटिया बेस कैंप? उत्तराखंड का बनकटिया बेस कैंप पिथौरागढ़ जिले में स्थित है. यहां पहुंचने के दो रास्ते हैं. यहां काठगोदाम और टनकपुर से पहुंचा जा सकता है. यही दोनों नजदीकी रेलवे स्टेशन हैं. काठगोदाम से पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय की दूरी करीब 180 किलोमीटर है.
हल्द्वानी और काठगोदाम से केएमओयू और रोडवेज की बसें पिथौरागढ़ को चलती हैं. इसके साथ ही शेयरिंग टैक्सी और बुकिंग पर कार भी ले सकते हैं. टनकपुर से पिथौरागढ़ की दूरी करीब 150 किलोमीटर है. यहां से भी निजी बसें और रोडवेज की यात्री बस चलती हैं. इसके साथ ही निजी, किराए की या शेयरिंग टैक्सी से भी जा सकते हैं. पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से मुनस्यारी की दूरी करीब 80 किलोमीटर है.
ये भी पढ़ें: नैनीताल के चोपड़ा गांव के पत्थरों में छिपी है पौराणिक कहानी, ग्रामीण मानते हैं महाभारत कालीन शिलापट्ट