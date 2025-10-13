ETV Bharat / state

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करने जा रहा परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव, जानें क्या

UKSSSC परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव! दो चरणों में होगा एग्जाम, एक अभ्यर्थी कर सकेगा एक आवेदन.

UKSSSC EXAMINATION SYSTEM
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करने जा रहा परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 13, 2025 at 7:44 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में हाल ही में हुए पेपर लीक प्रकरण के बाद अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने अपनी परीक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव करने की तैयारी कर ली है. आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने कहा है कि आगामी परीक्षाओं में ऐसे कई सुधार किए जाएंगे, जिससे भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी या पेपर लीक जैसी घटनाएं दोबारा न हो सके.

मर्तोलिया के मुताबिक, आयोग का प्रमुख लक्ष्य अभ्यर्थियों के मन में बनी आशंकाओं को दूर करना और परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है. इसी दिशा में कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि अब से सभी परीक्षाएं केवल सरकारी संस्थानों में ही करवाई जाएंगी. साथ ही एक अभियार्थी एक ही आवेदन पत्र अपने नाम से भर सकेगा.

प्राइवेट संस्थानों में नहीं होंगी परीक्षाएं: बीते दिनों हुए पेपर लीक कांड में यह बात सामने आई थी कि हरिद्वार के जिस एग्जाम सेंटर से पेपर लीक हुआ था वो कथित रूप से एक राजनीतिक नेता से जुड़ा था. इतना ही नहीं, कई अन्य कारण भी आयोग ने पाए हैं. इसके बाद आयोग ने अपनी परीक्षा प्रणाली पर गंभीर मंथन किया. आयोग के अध्यक्ष मर्तोलिया ने कहा कि, प्राइवेट संस्थानों में सुरक्षा मानकों की पूरी जानकारी या निगरानी सरकारी मशीनरी के पास नहीं होती, जिससे कई बार लापरवाही और अनियमितताओं की संभावना बनी रहती है. अब आयोग विचार कर रहा है कि सरकारी संस्थानों में ही पेपर हो. जैसे ही ये सभी बातें तय हो जाती हैं, हम इस को सार्वजनिक करेंगे.

एक अभ्यर्थी, एक आवेदन: आयोग ने यह भी पाया कि अब तक कई अभ्यर्थी एक ही परीक्षा के लिए एक से अधिक आवेदन कर देते थे, जिससे डेटा में गड़बड़ी और परीक्षा केंद्रों पर भ्रम की स्थिति बनती थी. अब आयोग ने इस पर भी सख्ती करने का निर्णय लिया है. आने वाले आवेदन में अभ्यर्थियों के लिए आधार नंबर और अंगूठे के निशान (बायोमेट्रिक सिस्टम) को अनिवार्य किया जाएगा. मर्तोलिया ने बताया कि आवेदन के समय उम्मीदवार का आधार नंबर और अंगूठे के निशान दर्ज होंगे, जिन्हें परीक्षा केंद्र पर मिलान किया जाएगा. यदि किसी अभ्यर्थी का आधार एक बार सिस्टम में दर्ज हो गया तो वह दूसरी बार आवेदन पत्र नहीं भर पाएगा. इस व्यवस्था से न केवल फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी, बल्कि एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकेगा.

दो चरणों में होगी परीक्षा: अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने बताया कि पिछली परीक्षाओं में करीब डेढ़ लाख अभ्यर्थियों ने एक साथ परीक्षा दी थी. इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा आयोजित करने से निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था में कठिनाई आती है. अब आयोग ने तय किया है कि आने वाले समय में परीक्षाएं दो चरणों में करवाई जाएंगी. इससे न केवल परीक्षा केंद्रों पर भीड़ नियंत्रित होगी, बल्कि सुरक्षा जांच और निगरानी भी और प्रभावी ढंग से की जा सकेगी.

सुरक्षा व्यवस्था में और सुधार: आयोग आने वाली परीक्षाओं में सुरक्षा मानकों को और मजबूत करने जा रहा है. अब सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, बायोमेट्रिक सत्यापन, मोबाइल जैमर जैसी आधुनिक सुविधाएं अनिवार्य की जाएंगी. इसके साथ ही प्रश्नपत्रों के वितरण से लेकर उत्तर पुस्तिकाओं के संग्रह तक की हर प्रक्रिया का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा. मर्तोलिया ने कहा हमारा उद्देश्य केवल परीक्षा आयोजित करना नहीं है, बल्कि अभ्यर्थियों का भरोसा बहाल करना भी है. आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि आने वाली परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सर्वोच्च प्राथमिकता पर हो.

पेपर लीक के बाद सख्ती से सबक: गौरतलब है कि पिछले दिनों उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तर की परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया था. इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी. इस घटना के बाद से आयोग की साख पर सवाल उठे थे जिसके चलते अब आयोग पूरे सिस्टम को रीसेट और अपग्रेड करने में जुट गया है.

