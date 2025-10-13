ETV Bharat / state

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करने जा रहा परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव, जानें क्या

देहरादून: उत्तराखंड में हाल ही में हुए पेपर लीक प्रकरण के बाद अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने अपनी परीक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव करने की तैयारी कर ली है. आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया ने कहा है कि आगामी परीक्षाओं में ऐसे कई सुधार किए जाएंगे, जिससे भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी या पेपर लीक जैसी घटनाएं दोबारा न हो सके.

मर्तोलिया के मुताबिक, आयोग का प्रमुख लक्ष्य अभ्यर्थियों के मन में बनी आशंकाओं को दूर करना और परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है. इसी दिशा में कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि अब से सभी परीक्षाएं केवल सरकारी संस्थानों में ही करवाई जाएंगी. साथ ही एक अभियार्थी एक ही आवेदन पत्र अपने नाम से भर सकेगा.

प्राइवेट संस्थानों में नहीं होंगी परीक्षाएं: बीते दिनों हुए पेपर लीक कांड में यह बात सामने आई थी कि हरिद्वार के जिस एग्जाम सेंटर से पेपर लीक हुआ था वो कथित रूप से एक राजनीतिक नेता से जुड़ा था. इतना ही नहीं, कई अन्य कारण भी आयोग ने पाए हैं. इसके बाद आयोग ने अपनी परीक्षा प्रणाली पर गंभीर मंथन किया. आयोग के अध्यक्ष मर्तोलिया ने कहा कि, प्राइवेट संस्थानों में सुरक्षा मानकों की पूरी जानकारी या निगरानी सरकारी मशीनरी के पास नहीं होती, जिससे कई बार लापरवाही और अनियमितताओं की संभावना बनी रहती है. अब आयोग विचार कर रहा है कि सरकारी संस्थानों में ही पेपर हो. जैसे ही ये सभी बातें तय हो जाती हैं, हम इस को सार्वजनिक करेंगे.

एक अभ्यर्थी, एक आवेदन: आयोग ने यह भी पाया कि अब तक कई अभ्यर्थी एक ही परीक्षा के लिए एक से अधिक आवेदन कर देते थे, जिससे डेटा में गड़बड़ी और परीक्षा केंद्रों पर भ्रम की स्थिति बनती थी. अब आयोग ने इस पर भी सख्ती करने का निर्णय लिया है. आने वाले आवेदन में अभ्यर्थियों के लिए आधार नंबर और अंगूठे के निशान (बायोमेट्रिक सिस्टम) को अनिवार्य किया जाएगा. मर्तोलिया ने बताया कि आवेदन के समय उम्मीदवार का आधार नंबर और अंगूठे के निशान दर्ज होंगे, जिन्हें परीक्षा केंद्र पर मिलान किया जाएगा. यदि किसी अभ्यर्थी का आधार एक बार सिस्टम में दर्ज हो गया तो वह दूसरी बार आवेदन पत्र नहीं भर पाएगा. इस व्यवस्था से न केवल फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी, बल्कि एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकेगा.