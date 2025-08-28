ETV Bharat / state

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ग के रिक्त पदों के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया.

उत्तराखंड में इन विभागों में बंपर भर्तियां (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 28, 2025 at 5:07 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं को बेहतर मौका मिलने जा रहा है. दरअसल, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द ही समूह ग के रिक्त पदों पर विभिन्न विभागों की सीधी भर्ती आयोजित करने जा रहा है. इसके तहत राज्य में कुल 14 भर्तियों का कार्यक्रम जारी किया गया है.

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने साल 2025-26 के लिए अपना वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी किया है. इसके तहत युवाओं के पास विभिन्न विभागों में समूह ग के तहत भर्ती होने का मौका है. इसमें अक्टूबर 2025 से जून 2026 तक की सभी भर्तियों की सूची सार्वजनिक की गई है. इसमें आयोग ने रिक्त पदों की स्थिति और प्रस्तावित परीक्षा की तारीख भी जारी की है.

UKSSSC भर्ती परीक्षा कैलेंडर (Photo courtesy- UKSSSC)

वन दारोगा की भर्ती: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कुल 14 परीक्षाओं की सूची वार्षिक कैलेंडर में निकाली है. इसमें वन दारोगा के 124 पदों पर भर्ती की जानकारी दी गई है जिसके लिए 28 अक्टूबर प्रस्तावित परीक्षा तारीख बताई गई है. इसी तरह सहायक लेखाकार, सहायक समीक्षा अधिकारी और वैयक्तिक सहायक की परीक्षा की भी जानकारी दी गई है. इसके लिए 17 नवंबर 2025 प्रस्तावित परीक्षा बताई गई है.

UKSSSC भर्ती परीक्षा कैलेंडर (Photo courtesy- UKSSSC)

सहायक अध्यापकों के 128 पदों पर भर्ती: इसी तरह उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में राज्य और जिला स्तर के सदस्यों की भर्ती होनी है. यह भर्ती कुल 20 पदों के लिए 15 दिसंबर 2025 को होनी प्रस्तावित है. इसके अलावा आयोग ने सहायक अध्यापक के 128 रिक्त पदों पर 12 सितंबर 2025 तक विज्ञापन जारी करने और 18 जनवरी 2026 तक परीक्षा करवाने का भी लक्ष्य रखा है. विभिन्न विभागों में विशेष तकनीकी पदों के लिए भी भर्ती होनी है. इसमें कुल 62 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके लिए 26 सितंबर 2025 तक विज्ञापन और 1 फरवरी 2026 तक लिखित परीक्षा कराने की कोशिश की जाएगी.

सहायक लेखाकार के 36 पदों पर भर्ती: वाहन चालक पद पर भी भर्ती प्रस्तावित है. यहां 37 पदों पर भर्ती होनी है जिसके लिए 22 फरवरी 2026 तक लिखित परीक्षा होना प्रस्तावित है. कृषि विभाग में भी विभिन्न पदों के लिए 212 रिक्त पदों को लेकर 15 मार्च 2026 तक लिखित परीक्षा कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है. विभिन्न विभागों में सहायक लेखाकार के 36 पदों पर 14 नवंबर 2025 तक विज्ञापन जारी करने और 29 मार्च 2026 को लिखित परीक्षा करने की भी जानकारी दी गई है. यही नहीं, कनिष्ठ सहायक, वैयक्तिक सहायक के 386 पदों पर भी एक बड़ी परीक्षा होनी है, जिसके लिए 5 दिसंबर 2025 तक विज्ञापन जारी किया जाएगा और 10 मई 2026 तक लिखित परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी.

स्नातक स्तरीय परीक्षा भी आयोजित: आईटीआई से जुड़े युवाओं को विभिन्न विभागों में 41 खाली पदों पर भर्ती होने का मौका दिया जा रहा है. 31 मई तक इसके लिए लिखित परीक्षा कराई जाने का प्रयास है. विज्ञान विषय से जुड़े विभिन्न विभागों के खाली पदों पर भी भर्ती होनी है. कुल 4 रिक्त पदों के लिए 7 जून 2026 को लिखित परीक्षा प्रस्तावित है. स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए 21 जून 2026 को लिखित परीक्षा किया जाना प्रस्तावित है. इसमें 48 पदों के लिए भर्ती होनी है.

इस तरह देखा जाए तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बड़े स्तर पर परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है. खास बात यह है कि इसमें समूह ग के पदों को विभिन्न विभागों में भरे जाने के प्रयास किए जा रहे हैं. जिससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार का मौका मिलने जा रहा है. आयोग जल्द ही इन परीक्षाओं के लिए विज्ञापन जारी करते हुए सूचना सार्वजनिक करेगी. इसके बाद तमाम युवा इन भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे.

