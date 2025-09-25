उत्तराखंड छात्रसंघ चुनाव में नॉमिनेशन पूरे, मसूरी में रोचक हुआ मुकाबला, खटीमा में भी जोश हाई
मसूरी एमपीजी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव में एबीवीपी और एनएसयूआई गठबंधन में सीधी टक्कर है. यहां जौनपुर ग्रुप ने सिमरन नेगी को मैदान में उतारा है.
Published : September 25, 2025 at 8:23 AM IST
मसूरी/खटीमा: उत्तराखंड में इन दिनों छात्रसंघ चुनाव का शोर है. छात्रसंघ चुनाव को लेकर सभी कॉलेजों में सरगर्मियां तेज हैं. इसी कड़ी में मसूरी एमपीजी कॉलेज में 24 सितंबर को नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई है. अब कैंडिडेट प्रचार में जुटे हैं. वहीं, हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा में छात्रसंघ चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया बुधवार को शांतिपूर्ण संपन्न हुई.
मसूरी में रोचक हुआ चुनाव: मसूरी एमपीजी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव ने भी ज़ोर पकड़ लिया है. 24 सितंबर को नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) अकेले पूरे पैनल के साथ मैदान में है. एनएसयूआई ने मसूरी छात्र संगठन के साथ गठबंधन कर मुकाबले को रोचक बना दिया है. जौनपुर ग्रुप ने भी महासचिव पद पर सिमरन नेगी को उतार कर चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है. एबीवीपी इस बार भी कॉलेज में अपने पूरे पैनल के साथ चुनाव लड़ रही है. संगठन के नेता वंश थापली ने कहा हम शेर हैं. शेर अकेला चलता है. एबीवीपी ने पिछले तीन चुनावों में जीत हासिल की है. इस बार भी छात्रों को जीत का भरोसा है.
एबीवीपी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पवन कुमार ने कहा एनएसयूआई राष्ट्रीय संगठन होते हुए भी अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाई. मजबूरी में छात्र संगठन से गठबंधन करना पड़ा. एबीवीपी से कोषाध्यक्ष पद पर नमन मल्ल और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर आशुतोष जोशी ने भी नामांकन किया है.उन्होंने कहा कॉलेज में रैंकिंग सुधार, इन्फ्रास्ट्रक्चर और नए विद्यार्थियों की मदद जैसे काम एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किए हैं.
एनएसयूआई ने मसूरी छात्र संगठन से हाथ मिलाया है. प्रवेश राणा को अध्यक्ष पद पर मैदान में उतारा है. एनएसयूआई के पूर्व शहर अध्यक्ष नवीन शाह ने कहा कॉलेज के हित में कोई ठोस काम किये हैं. उन्होंने कहा इस बार छात्र बदलाव चाहते हैं. जौनपुर ग्रुप की ओर से महासचिव पद पर सिमरन नेगी ने नामांकन दाखिल किया है. उन्होंने छात्रों के सामने कॉलेज की समस्याएं रखीं.
खटीमा में 16 कैंडिडेट्स ने किया नॉमिनेशन: खटीमा में छात्रसंघ चुनाव नामांकन प्रक्रिया डॉ आशुतोष कुमार के निर्देशन में संपन्न हुई.शाम 3:00 तक चली नामांकन प्रक्रिया में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ,सचिव कोषाध्यक्ष सहित अन्य पदों पर कुल 16 कैंडिडेट्स ने इन पदों पर नामांकन किया. इससे पहले। छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व एनएसआईयू समर्थित कैंडिडेट्स ने नगर में विशाल जुलूस निकाल कर शक्ति प्रदर्शन किया. अध्यक्ष पद पर मुकाबले की अगर बात करें तो एनएसयूआई प्रत्याशी हिमांशु भट्ट व एबीवीपी प्रत्याशी रोहित जोशी के बीच कड़े मुकाबले के आसार जताए जा रहे हैं. दोनों ही छात्र संगठनों के समर्थकों ने अपने समर्थित प्रत्याशियों के समर्थन में रैली निकाली. महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव प्रभारी डॉक्टर आशुतोष कुमार ने बताया खटीमा महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई. 27 सितंबर को मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी. 27 सितंबर को दोपहर दो बजे तक मतदान हो जाएगा. तीन बजे बाद मतगणना शुरू की जाएगी. देर शाम तक सभी पदों के परिणाम घोषित कर दिए जायेंगे. महाविद्यालय में शांतिपूर्ण छात्रसंघ चुनाव नामांकन के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा.
