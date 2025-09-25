ETV Bharat / state

उत्तराखंड छात्रसंघ चुनाव में नॉमिनेशन पूरे, मसूरी में रोचक हुआ मुकाबला, खटीमा में भी जोश हाई

मसूरी/खटीमा: उत्तराखंड में इन दिनों छात्रसंघ चुनाव का शोर है. छात्रसंघ चुनाव को लेकर सभी कॉलेजों में सरगर्मियां तेज हैं. इसी कड़ी में मसूरी एमपीजी कॉलेज में 24 सितंबर को नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई है. अब कैंडिडेट प्रचार में जुटे हैं. वहीं, हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा में छात्रसंघ चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया बुधवार को शांतिपूर्ण संपन्न हुई.

मसूरी में रोचक हुआ चुनाव: मसूरी एमपीजी कॉलेज छात्रसंघ चुनाव ने भी ज़ोर पकड़ लिया है. 24 सितंबर को नामांकन की प्रक्रिया पूरी की गई. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) अकेले पूरे पैनल के साथ मैदान में है. एनएसयूआई ने मसूरी छात्र संगठन के साथ गठबंधन कर मुकाबले को रोचक बना दिया है. जौनपुर ग्रुप ने भी महासचिव पद पर सिमरन नेगी को उतार कर चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है. एबीवीपी इस बार भी कॉलेज में अपने पूरे पैनल के साथ चुनाव लड़ रही है. संगठन के नेता वंश थापली ने कहा हम शेर हैं. शेर अकेला चलता है. एबीवीपी ने पिछले तीन चुनावों में जीत हासिल की है. इस बार भी छात्रों को जीत का भरोसा है.

एबीवीपी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पवन कुमार ने कहा एनएसयूआई राष्ट्रीय संगठन होते हुए भी अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाई. मजबूरी में छात्र संगठन से गठबंधन करना पड़ा. एबीवीपी से कोषाध्यक्ष पद पर नमन मल्ल और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि पद पर आशुतोष जोशी ने भी नामांकन किया है.उन्होंने कहा कॉलेज में रैंकिंग सुधार, इन्फ्रास्ट्रक्चर और नए विद्यार्थियों की मदद जैसे काम एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने किए हैं.

एनएसयूआई ने मसूरी छात्र संगठन से हाथ मिलाया है. प्रवेश राणा को अध्यक्ष पद पर मैदान में उतारा है. एनएसयूआई के पूर्व शहर अध्यक्ष नवीन शाह ने कहा कॉलेज के हित में कोई ठोस काम किये हैं. उन्होंने कहा इस बार छात्र बदलाव चाहते हैं. जौनपुर ग्रुप की ओर से महासचिव पद पर सिमरन नेगी ने नामांकन दाखिल किया है. उन्होंने छात्रों के सामने कॉलेज की समस्याएं रखीं.