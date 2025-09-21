ETV Bharat / state

फर्जी बैंक अधिकारी बनकर की लाखों की धोखाधड़ी, एसटीएफ ने ठग को गुजरात से किया गिरफ्तार

आरोपी लगातार फर्जी पहचान पत्र, अलग-अलग मोबाइल नंबर और अलग-अलग बैंक खातों का प्रयोग करके धोखाधड़ी करता था.

CYBER ​​FRAUDSTER ARRESTED GUJARAT
गुजरात से साइबर ठग अरेस्ट (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 21, 2025 at 9:02 AM IST

देहरादून: एसटीएफ की टीम ने गूगल फर्जी कस्टमर केयर नंबर से 14.08 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाला आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया है. आरोपी गूगल पर फर्जी बैंक कस्टमर केयर नंबर डालकर ग्राहकों को धोखाधड़ी का शिकार बनाता था. पीड़ित से खुद को PNB अधिकारी बताकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के नाम पर लिंक व व्हाट्सएप के माध्यम से बैंक डीटेल और OTP प्राप्त किए गए है. साथ ही आरोपी वारंटी और इसी क्रम में साइबर थाना पुलिस टीम ने आरोपी का लोकेशन ट्रेस कर उसे गिरफ्तार किया है.

साल 2021 में देहरादून निवासी पीड़ित ने थाना साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराई थी कि पीड़ित ने गूगल पर उपलब्ध फर्जी पंजाब नेशनल बैंक कस्टमर केयर नंबर पर कॉल किया. कॉल रिसीव करने वाले आरोपी ने खुद को बैंक अधिकारी बताते हुए पीड़ित का विश्वास जीता. ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के नाम पर लिंक भेजा. उसके बाद में व्हाट्सएप नंबर से अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की. आरोपियों ने प्राप्त डीटेल और ओटीपी का दुरुपयोग करते हुए पीड़ित के खाते से कुल 14,08,800 रुपए की धनराशि अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दी.

मामले की विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ साक्ष्य पाए जाने पर चार्जशीट दाखिल की गई. जिसमें न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था.जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने आरोपी का लोकेशन ट्रेस कर आरोपी मोरादिया हार्दिक कुमार भगवान भाई निवासी बाजार गुजरात को गिरफ्तार किया. साथ ही न्यायालय के आदेश अनुसार साइबर थाना पुलिस ने न्यायालय में पेश किया.

एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया है आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने पैतृक निवास क्षेत्र में छिपकर रह रहा था. इसी दौरान वह गुप्त रूप से अपने साथियों के संपर्क में रहकर अलग-अलग प्रकार के साइबर अपराधों को अंजाम दे रहा था. आरोपी लगातार फर्जी पहचान पत्र, अलग-अलग मोबाइल नंबर और अलग-अलग बैंक खातों का प्रयोग करके धोखाधड़ी करता था, ताकि पीड़ितों को ठगा जा सके और पुलिस की पकड़ से बचा जा सके.

