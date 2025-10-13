ETV Bharat / state

नशा तस्करों पर उत्तराखंड पुलिस का प्रहार, 45 लाख की हेरोइन के साथ आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : October 13, 2025 at 8:11 AM IST 3 Min Read