देहरादून: अंतरराष्ट्रीय नंबर और फर्जी प्रोफाइल से आईपीओ और ट्रेडिंग के नाम पर 7.39 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने वाले आरोपी शादाब हुसैन को उत्तराखंड एसटीएफ ने दिल्ली से गिरफ्तार किया. पीड़ित को झांसे में लेने के लिए व्हाट्सएप पर फर्जी प्रोफाइल और अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबर (इंडोनेशिया आधारित) का इस्तेमाल कर सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर ठगी की गई थी. आरोपी के बैंक खातों के खिलाफ देश के अलग-अलग राज्यों में कुल 33 साइबर अपराधों की शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें से प्रारंभिक जांच में 4 एफआईआर सामने आई हैं. ठगी के लिए प्रयोग किए बैंक खातों में कुछ ही दिनों के भीतर करोड़ों रुपये का लेन-देन हुआ है.

दरअसल, देहरादून निवासी पीड़ित ने अगस्त 2025 में साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके व्हाट्सएप पर इंडोनेशिया के नंबर से एक लिंक भेजा गया, जिसके माध्यम से वह एम-2 वेल्थ सीक्रेट्स एक्सचेंज ग्रुप (M2- Wealth Secrets Exchange Group) नाम के ग्रुप में शामिल हो गए. ग्रुप के एडमिन अज्ञात व्यक्ति थे. ग्रुप में शेयर मार्केट और निवेश के नाम पर बड़े मुनाफे का लालच देकर पीड़ित को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया. उसके बाद पीड़ित ने केंटिलौन एप (Cantillon.App) के माध्यम से अपने आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन किया और उन्हें दूसरे ग्रुप डिस्किपल टीम (Disciple Team) में शामिल किया गया, जिसमें आईपीओ और ट्रेडिंग के नाम पर लगातार धनराशि जमा करने के लिए प्रेरित किया गया.

इसके बाद केंटिलौन कैपिटल मैनेजमेंट (Cantillon Capital Management) की अज्ञात नाम की महिला ने निजी संदेशों के माध्यम से पीड़ित से बैंक खाते में पैसे जमा कराने का निर्देश दिया. जिसके बाद पीड़ित ने 22 जुलाई से 20 अगस्त तक कुल 7 करोड़ 39 लाख 50 हजार रुपए लगभग 15 अलग-अलग बैंक खातों में जमा किए. एप में उन्हें यह दिखाया गया कि उनके निवेश से भारी मुनाफा हो रहा है. जब पीड़ित ने 5 करोड़ रुपए निकालने का प्रयास किया, तो उनसे 3 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में मांगे गए.

अंतरराष्ट्रीय ब्रोकर होने का बहाना बनाकर पैसे वापस नहीं किए गए. जिससे पीड़ित को यह एहसास हुआ कि यह एक सुनियोजित साइबर ठगी है. अपराध में अंतरराष्ट्रीय व्हाट्सएप नंबर, फर्जी पहचान और तकनीकी माध्यमों का उपयोग कर मानसिक रूप से पीड़ित पर नियंत्रण बनाया गया. ठगों ने सेबी (SEBI) में कंपनी के रजिस्टर्ड होने के नकली प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किए.

साइबर क्राइम पुलिस ने घटना में प्रयोग बैंक खातों, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों और व्हाट्सअप की जानकारी के लिए संबंधित बैंकों, सर्विस देने वाली कंपनियों, मेटा कंपनी से पत्राचार कर डेटा लिया. मिले डेटा के आधार पर आरोपी की पहचान शादाब हुसैन निवासी बरेली के रूप में की गई, जो फर्जी प्रोफाइल और अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबर का उपयोग कर करोड़ों की साइबर ठगी को अंजाम दे रहा था. इसी क्रम में आरोपी शादाब हुसैन को जामिया नगर, जोगाबाई एक्सटेंशन, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया.

एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया है कि आरोपी के बैंक खातों में कुछ ही दिनों में करोड़ों रुपए का लेन-देन हुआ है. जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी के बैंक खातों के खिलाफ देश के कई राज्यों में कुल 33 साइबर अपराधों की शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें से अब तक प्रारंभिक जांच में 4 एफआईआर सामने आई हैं. इसके संबंध में अन्य राज्यों की पुलिस के साथ संपर्क कर आवश्यक जानकारी ली जा रही है.

