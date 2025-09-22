ETV Bharat / state

आ गई फॉरेस्ट गेम्स की डेट, 4,500 खिलाड़ी लेंगे भाग, 7 करोड़ है बजट, खेल विभाग करेगा सहयोग

वन विभाग खेलकूद प्रतियोगिता ( Photo- ETV Bharat )

Published : September 22, 2025 at 6:53 PM IST | Updated : September 22, 2025 at 8:04 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में होने जा रही वन विभाग की खेल प्रतियोगिताएं अकेले वन महकमे तक ही सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि खेल विभाग भी इन खेलों में पूरा सहयोग करेगा. इसके लिए खेल विभाग के पास मौजूद आधारभूत सुविधाओं का इस्तेमाल भी वन विभाग करने जा रहा है. वन विभाग को खेल प्रतियोगिता में सहयोग करेगा खेल विभाग: प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के खेलों को भले ही फॉरेस्ट विभाग के अंतर्गत होना हो, लेकिन इसमें प्रदेश का खेल विभाग भी सहयोग करता हुआ नजर आएगा. इसके लिए बाकायदा खेल विभाग से वन विभाग के अफसरों की बातचीत हो चुकी है. इस बात पर भी सहमति बना ली गई है कि खेल विभाग से विभिन्न आधारभूत सुविधाओं को वन महकमे द्वारा प्रयोग में लिया जाएगा. इसके लिए बाकायदा प्रमुख वन संरक्षक हॉफ और खेल विभाग के विशेष सचिव अमित सिन्हा के बीच भी बातचीत हो चुकी है. वन विभाग की खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी (VIDEO- ETV Bharat) 12 नवंबर से हैं वन विभाग के खेल: वैसे तो वन विभाग राष्ट्रीय स्तर के इन खेलों को राज्य स्थापना दिवस से पहले करवाना चाहता था, लेकिन अब इसमें कुछ संशोधन किया गया है और नई तारीख भी तय कर ली गई है. राज्य में अब 12 नवंबर से 16 नवंबर तक इन खेलों का आयोजन करने पर मोहर लगाई गई है. इस दौरान देश भर के फॉरेस्ट विभाग और तमाम संस्थाओं से जुड़े खिलाड़ी और मंत्रियों के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारी भी राज्य में मौजूद रहेंगे.

खेल विभाग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कोच भी देगा: खेल विभाग से हुए आपसी समन्वय के बाद यह तय हुआ है कि वन विभाग द्वारा खेल विभाग की आधारभूत सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाएगा. इसमें महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में मौजूद विभिन्न सुविधाओं को वन विभाग द्वारा लिया जाएगा जिसमें आधारभूत सुविधाओं के अलावा कोच भी शामिल होंगे. वन खेल में 7 करोड़ रुपए खर्च होंगे: प्रदेश में इन खेलों को आयोजित करने के लिए विभाग के स्तर पर करीब 7 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. इसी तरह सीएसआर फंड के रूप में भी बजट जुटाया जाएगा. वन विभाग के लिए अच्छी बात यह है कि खेल विभाग ने वन विभाग के इन खेलों में सहायता करने की मंजूरी दे दी है और इससे कहीं ना कहीं राज्य में फॉरेस्ट विभाग के इन खेलों को बेहतर तरीके से करने में मदद मिलेगी. इससे पहले यह आयोजन करीब 2 नवंबर से 7 नवंबर तक कराया जाना था. लेकिन राज्य में स्थापना दिवस के कार्यक्रमों को देखते हुए इन तारीखों को टाल दिया गया. खास बात यह है कि इस बार उत्तराखंड अपने स्थापना का 25वां वर्ष मनाने जा रहा है. इसलिए राज्य सरकार भी इसके लिए पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा बड़े स्तर पर राज्य स्थापना दिवस मनाने का मन बना रही है. ऐसे में राष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन करना मुमकिन नजर नहीं आ रहा था. 4,500 खिलाड़ी लेंगे भाग: इन खेलों के लिए प्रदेश में करीब 4,500 खिलाड़ी मौजूद रहेंगे. ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में आने वाले खिलाड़ी और मेहमानों के लिए तैयारी भी बड़े स्तर पर की जानी है. ये भी पढ़ें: अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता की मेजबानी में जुटा उत्तराखंड, नव्या जैसे खिलाड़ियों ने बढ़ाया भरोसा

