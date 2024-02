उत्तराखंड के उत्पादों को मिलेगी नई पहचान, ग्राम्य विकास विभाग ने किया House of Himalayas कंपनी का गठन

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए एवं उत्पादों की गुणवत्ता, ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग के लिए एक अंब्रेला ब्रांड के रूप में House of Himalayas स्थापित किए जाने के निर्देश दिए थे. मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के क्रम में ग्राम्य विकास विभाग ने राज्य में प्रचलित सभी ब्रांड्स के उत्पादों की पहुंच बढ़ाने, गुणवत्ता में सुधार करने, मानकीकृत पैकेजिंग सुनिश्चित करने और ब्रान्डिंग एवं विपणन करने हेतु शीर्ष स्तरीय संस्था एवं अम्ब्रेला ब्रान्ड House of Himalayas का एक कम्पनी के रूप में गठन कर दिया है.

बता दें 08 दिसम्बर, 2023 को पीएम मोदी ने Investor Summit के दौरान House of Himalayas का लोकार्पण किया था. जिसके क्रम में उत्पादों की गुणवत्ता, ब्रान्डिंग एवं बेहतर मार्केटिंग, स्थानीय हितधारकों यथा-स्वंय सहायता समूहों, किसानों की आजीविका संवर्द्धन एवं लखपति दीदी कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति आदि दूरगामी सोच के आधार पर उत्पादों के वृहद् स्तर पर विपणन (Marketing at Large Scale), कच्चे माल की प्रतिपूर्ति (Procurement), Digital Marketing, Multiple Sales Channels के लिए शीर्ष स्तरीय संस्था को 'कंपनीट के रूप में पंजीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया. जिससे उत्तराखण्ड के ब्रांड के रूप में House of Himalayas को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जा सके.

अब इस कड़ी में काम पूरा कर लिया गया है. ग्राम्य विकास विभाग ने अम्ब्रेला ब्रान्ड House of Himalayas का एक कम्पनी के रूप में गठन कर दिया है. अब इस कंपनी के जरिये उत्तराखंड के उत्पादों की गुणवत्ता, ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग की जाएगी. जिसके उत्तराखंड के ब्रांडस को एक नई पहचान मिलेगी.