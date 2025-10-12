ETV Bharat / state

उत्तराखंड में कार खाई में गिरी, मची चीख पुकार

उत्तराखंड में फिर बड़ा सड़क हादसा, टनकपुर-चंपावत हाईवे पर अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, 5 लोग घायल, 2 बच्चे भी शामिल

Car Accident in Champawat
कार खाई में गिरी (फोटो सोर्स- Police)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 12, 2025 at 7:13 PM IST

3 Min Read
चंपावत: उत्तराखंड में फिर सड़क हादसा हुआ है. यह हादसा टनकपुर-चंपावत हाईवे पर हुआ है. जो अमोडी के पास एक कार अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में कार सवार पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें उप जिला अस्पताल टनकपुर भेजा गया है. जहां पर उनका उपचार चल रहा है. यह दो दिन के भीतर दूसरा सड़क हादसा है, जो इस हाईवे पर हुआ है.

टनकपुर-चंपावत हाईवे पर अमोडी के पास खाई में गिरी कार: जानकारी के मुताबिक, रविवार यानी 12 अक्टूबर को दोपहर के समय कार संख्या UK 05 8191 काशीपुर से पिथौरागढ़ जा रही थी. तभी टनकपुर-चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर अमोडी से 4 किलोमीटर आगे अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई. जिससे दो बच्चों समेत पांच लोग घायल हो गए.

घायलों का टनकपुर उप जिला अस्पताल में चल रहा उपचार: वहीं, मौके पर मौजूद लोगों ने आनन-फानन में हादसे की सूचना पुलिस को दी. हादसे की सूचना मिलते ही चल्थी चौकी प्रभारी एसआई राकेश कठायत के निर्देश पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. जहां टीम ने खाई में उतरकर सभी घायलों को बाहर निकाला, फिर एंबुलेंस की मदद से टनकपुर उप जिला अस्पताल भेज दिया गया. फिलहाल, अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है.

Car Accident in Champawat
चंपावत में दुर्घटनाग्रस्त कार (फोटो सोर्स- Police)

कार हादसे में घायल-

  1. मोहम्मद फैजल पुत्र नईम (उम्र 26 वर्ष), निवासी- पिथौरागढ़ (कार चालक)
  2. मोहम्मद आरिफ (उम्र 42 वर्ष), निवासी- पिथौरागढ़
  3. साहिबा प्रवीन पत्नी मोहम्मद आरिफ, निवासी- पिथौरागढ़
  4. अब्दुल्ला पुत्र मोहम्मद आरिफ (उम्र 8 वर्ष), निवासी- पिथौरागढ़
  5. इमाना नूर पुत्री मोहम्मद आरिफ (उम्र 8 वर्ष), निवासी- पिथौरागढ़

पति-पत्नी, साला और दो बच्चे घायल: टनकपुर अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक, दोनों बच्चों को जहां हल्की चोटें आई हैं तो वहीं कार चालक फैजल समेत पति-पत्नी को कमर, सीने, गर्दन, हाथ पैरों पर चोटें आई हैं. जिनका डॉक्टर अभी उपचार कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि मोहम्मद आरिफ अपनी पत्नी बेटा व बेटी और साले फैजल के साथ काशीपुर से पिथौरागढ़ जा रहे थे. जबकि, कार आरिफ का साला फैजल चला रहा था.

दो दिन के भीतर दूसरा सड़क हादसा: बीते दो दिन पहले भी हल्द्वानी से पिथौरागढ़ जा रही केमू की बस भी टनकपुर से 8 किलोमीटर आगे अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई थी. जिसमें चालक, परिचालक समेत 25 लोग घायल हो गए थे. हालांकि, इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. वहीं, अब दूसरा हादसा हो गया है. ऐसे में दो दिनों में टनकपुर चंपावत हाईवे पर दो सड़क हादसे होने के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है.

