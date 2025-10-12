ETV Bharat / state

उत्तराखंड में कार खाई में गिरी, मची चीख पुकार

चंपावत: उत्तराखंड में फिर सड़क हादसा हुआ है. यह हादसा टनकपुर-चंपावत हाईवे पर हुआ है. जो अमोडी के पास एक कार अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में कार सवार पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें उप जिला अस्पताल टनकपुर भेजा गया है. जहां पर उनका उपचार चल रहा है. यह दो दिन के भीतर दूसरा सड़क हादसा है, जो इस हाईवे पर हुआ है.

टनकपुर-चंपावत हाईवे पर अमोडी के पास खाई में गिरी कार: जानकारी के मुताबिक, रविवार यानी 12 अक्टूबर को दोपहर के समय कार संख्या UK 05 8191 काशीपुर से पिथौरागढ़ जा रही थी. तभी टनकपुर-चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर अमोडी से 4 किलोमीटर आगे अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई. जिससे दो बच्चों समेत पांच लोग घायल हो गए.

घायलों का टनकपुर उप जिला अस्पताल में चल रहा उपचार: वहीं, मौके पर मौजूद लोगों ने आनन-फानन में हादसे की सूचना पुलिस को दी. हादसे की सूचना मिलते ही चल्थी चौकी प्रभारी एसआई राकेश कठायत के निर्देश पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. जहां टीम ने खाई में उतरकर सभी घायलों को बाहर निकाला, फिर एंबुलेंस की मदद से टनकपुर उप जिला अस्पताल भेज दिया गया. फिलहाल, अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है.