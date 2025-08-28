ETV Bharat / state

साक्षरता रैंकिंग में देशभर में दूसरे नंबर पर पहुंचा उत्तराखंड, तमिलनाडु टॉप पर, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी - UTTARAKHAND LITERACY RANKING

शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने साक्षरता रैंकिग को लेकर जानकारी दी. उन्होंने कहा तमिलनाडु अभी भी पहले नंबर पर हैं.

UTTARAKHAND LITERACY RANKING
शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 28, 2025 at 2:36 PM IST

Updated : August 28, 2025 at 3:13 PM IST

मसूरी: शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत आज मसूरी पहुंचे. यहां उन्होंने भविष्य की योजनाओं को लेकर जानकारी दी. धन सिंह रावत ने कहा प्रदेश में अब तक 37 विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं. इस साल यह संख्या 40 हो जाएगी. उन्होंने कहा इस वर्ष 700 स्कूलों में व्यावसायिक कक्षाएं शुरू की जा रही हैं. 1200 इंटर कॉलेजों में स्मार्ट क्लास और हर स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया जा रहा है. शिक्षा मंत्री धन सिंह ने कहा शिक्षा को सीमित दायरे से निकालकर एक वैश्विक स्तर पर लाने की दिशा में काम शुरू किया जा रहा है.

धन सिंह रावत ने कहा उत्तराखंड अब केवल पर्यटक स्थल नहीं, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य का राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय केन्द्र बनने की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा उत्तराखंड में वर्तमान में 22,000 से अधिक स्कूल संचालित हो रहे हैं. जहां 37 लाख छात्र पढ़ाई कर रहे हैं. प्रदेश में इस साल विश्वविद्यालयों की संख्या 40 हो जाएगी. उन्होने कहा हमने शिक्षा को सीमित दायरे से निकालकर एक वैश्विक स्तर पर लाने की दिशा में काम शुरू किया है. अब विदेशी छात्र भी उत्तराखंड में पढ़ाई के लिए आ रहे हैं.

शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा साक्षरता के मामले में उत्तराखंड अब पूरे भारत में दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है. अब सिर्फ तमिलनाडु हमसे आगे है. अगले साल हम उसे भी पीछे छोड़ देंगे. राज्य सरकार ने शिक्षा सुधार के लिए तीन प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया है. राज्य के विश्वविद्यालयों को वैश्विक रैंकिंग में लाना, नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करना और कक्षा 9वीं से व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की जायेगी. जिससे छात्र शिक्षा के साथ रोज़गार की दिशा में भी आगे बढ़ सकें. उन्होने कहा इस वर्ष 700 स्कूलों में व्यावसायिक कक्षाएं शुरू की जा रही हैं.

उन्होने कहा अब छात्र सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहेंगे. हम उन्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं. उन्होने कहा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी क्रांति लाने का काम किया जा रहा है. धन सिंह रावत ने कहा 17 सितंबर (प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) तक राज्य में एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा अभियान चलाया जाएगा. जिसके तहत प्रदेश के 225 स्थानों पर रक्तदान शिविर, लगाया जाएगा. जिसमें 1 लाख यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने कहा करीब 4 लाख युवाओं का हेल्थ वालंटियर रजिस्ट्रेशन भी किया जायेगा. प्रदेश के 7500 ग्राम सभाओं में स्वास्थ्य शिविर, जहां हर गांव में डॉक्टर स्वयं जाकर निशुल्क जांच और दवाएं देंगें.

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया 2026 तक पिथौरागढ़ और उधमसिंहनगर में नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे. इसके अलावा, उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जहां 400 एमबीबीएस के छात्रों को पीजी की पढ़ाई राज्य सरकार अपने खर्चे पर करवा रही है. इन विशेषज्ञ डॉक्टरों को 5 साल तक राज्य में सेवा देना अनिवार्य होगा. जिससे पहाड़ और दूरदराज के क्षेत्रों में भी विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी. धन सिंह रावत ने राजनीतिक तंज भी कसते हुए कहा “70 साल तक वोट की चोरी करने वाले अब क्या नसीहत देंगे?. उन्होंने कहा जो लोग 1950 से लेकर करीब 70 सालों तक वोट की चोरी करते रहे, वो आज देश को क्या दिशा देंगे? अब जनता समझदार है.

हरक रावत का बीजेपी पर एक और प्रहार! कहा- आखिर मान लिया कि 30 नहीं 27 करोड़ रुपए मिले

थराली आपदा: आंखों के सामने सैलाब में बहे पिता, देखता रहा बेबस बेटा, बयां किया खौफनाक मंजर

तोता घाटी क्यों है गढ़वाल के लिए बड़ी टेंशन? सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

उत्तराखंड में बर्ड फ्लू का मामला आया सामने, 1700 से ज्यादा मुर्गियां दफन, चलेगी स्क्रीनिंग ड्राइव

