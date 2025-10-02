ETV Bharat / state

कई जिलों में आज बरस सकते हैं बदरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, रहें सावधान

उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान जताया है. साथ ही दिशा निर्देश भी जारी किये हैं.

UTTARAKHAND WEATHER ALERT
उत्तराखंड बारिश अलर्ट (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 2, 2025 at 7:10 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने प्रदेश के पहाड़ी जिलों में गर्जना के साथ बारिश, ओलावृष्टि के साथ ही आकाशीय बिजली चमकने का पूर्वानुमान जताया है. इसके साथ ही कई इलाकों में तीव्र बारिश का भी अनुमान जताया गया है.

मौसम विभाग के अनुसार चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत में बारिश हो सकती है. जिसके कारण मौसम विभाग ने इन जिलों में रहने वाले लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं. मौसम विभाग ने नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है.

इसके साथ ही भूस्खलन और संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को भी विशेष हिदायत बरतने के निर्देश दिये गये हैं.मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि बारिश,बिजली चमकने के दौरान घरों में हीं रहें. आवश्यक काम होने पर ही घरों से बाहर निकलें.

मौसम विभाग के अनुसार, मॉनसून उत्तराखंड से अलविदा कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी कई जगहों पर छोटी-छोटी एक्टिविटीज देखने को मिल सकती है. जिन्हें पोस्ट मॉनसून की श्रेणी में रखा गया है. मौसम विभाग के अनुसार, अब कोई बड़ा उलटफेर वातावरण में नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से कोई बड़ा अलर्ट या फिर कोई चेतावनी वाली एक्टिविटीज देखने को मिले. लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एक जगह पर मध्यम से तीव्र बारिश तक देखने को मिल सकती है.

26 सितंबर को लौट चुका मानसून, इस बार 22 फीसदी ज्यादा हुई बारिश: उत्तराखंड में इस साल मानसून ने भारी तबाही मचाई. जिसके बाद 26 सितंबर को मानसून वापस लौट चुका है. इस मानसून सीजन में 22 फीसदी ज्यादा बारिश हुई. सबसे ज्यादा बारिश बागेश्वर जिले में रिकॉर्ड की गई, जहां सामान्य से 241 फीसदी ज्यादा बारिश मिली है. वहीं, पौड़ी जिले में सबसे कम बारिश हुई. जहां सामान्य से भी 30 फीसदी कम बारिश हुई, लेकिन इस बार बारिश की लोगों की जान ले गया.

उत्तराखंड बारिश अलर्टउत्तराखंड मौसम न्यूजउत्तराखंड वेदर अलर्टUTTARAKHAND WEATHER ALERT

