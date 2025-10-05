ETV Bharat / state

उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अपडेट जारी किया. जिसमें अगले कुछ दिनों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.

UTTARAKHAND WEATHER UPDATE
उत्तराखंड मौसम अपडेट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 5, 2025 at 8:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने लगा है. प्रदेश के पहाड़ी जिलों में बारिश हो रही है. अगले कुछ दिनों तक पहाड़ी जनपदों में बदरा बरस सकते हैं. मौसम विभाग के मुताबिक पांच अक्टूबर को देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल जैसे जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. ऐसे में सभी से अलर्ट रहने को कहा गया है.

वहीं, 6 अक्टूबर को प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है. 400 मीटर या उससे अधिक उंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना भी जताई गई है. वहीं, अगर 7 अक्टूबर की बात करें तो इस दिन भी उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है. इस दौरान आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और तेज हवाएं भी चलेगी. मौसम विभाग ने इसे लेकर पहले ही चेता दिया है.

यात्रियों को एहतियात बरतने की सलाह: मौसम विभाग ने बताया है कि खासतौर पर 6 और 7 अक्टूबर को मुख्य तौर से बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी. इस दौरान खासतौर पर ऐसे लोगों को विशेष तौर पर एहतियात बरतने की जरूरत है, जो लैंडस्लाइड जोन एरियाज में रहते हैं या फिर नदी नालों के करीब बसे हुए हैं. यही नहीं, इन दिनों में पर्वतीय जिलों में यात्रा करने वाले यात्रियों को भी खास तौर पर एहतियात बरतने की सलाह दी गई है.

26 सितंबर को लौट चुका मानसून, इस बार 22 फीसदी ज्यादा हुई बारिश: उत्तराखंड में इस साल मानसून ने भारी तबाही मचाई. जिसके बाद 26 सितंबर को मानसून वापस लौट चुका है. इस मानसून सीजन में 22 फीसदी ज्यादा बारिश हुई. सबसे ज्यादा बारिश बागेश्वर जिले में रिकॉर्ड की गई, जहां सामान्य से 241 फीसदी ज्यादा बारिश मिली है. वहीं, पौड़ी जिले में सबसे कम बारिश हुई. जहां सामान्य से भी 30 फीसदी कम बारिश हुई, लेकिन इस बार बारिश की लोगों की जान ले गया.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

उत्तराखंड मौसम अपडेटउत्तराखंड बारिश अलर्टउत्तराखंड वेदर अलर्टUTTARAKHAND RAIN ALERTUTTARAKHAND WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर पैनी नजर, बिना पैकिंग नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.