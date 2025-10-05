उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अपडेट जारी किया. जिसमें अगले कुछ दिनों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 5, 2025 at 8:17 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलने लगा है. प्रदेश के पहाड़ी जिलों में बारिश हो रही है. अगले कुछ दिनों तक पहाड़ी जनपदों में बदरा बरस सकते हैं. मौसम विभाग के मुताबिक पांच अक्टूबर को देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल जैसे जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. ऐसे में सभी से अलर्ट रहने को कहा गया है.
वहीं, 6 अक्टूबर को प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है. 400 मीटर या उससे अधिक उंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना भी जताई गई है. वहीं, अगर 7 अक्टूबर की बात करें तो इस दिन भी उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है. इस दौरान आकाशीय बिजली चमकने, ओलावृष्टि और तेज हवाएं भी चलेगी. मौसम विभाग ने इसे लेकर पहले ही चेता दिया है.
दिनांक 04.10.2025 को जारी उत्तराखंड राज्य हेतु मौसम पूर्वानुमान एवं चेतावनी pic.twitter.com/vu65IWR9ch— Meteorological Centre Dehradun (@mcdehradun) October 4, 2025
यात्रियों को एहतियात बरतने की सलाह: मौसम विभाग ने बताया है कि खासतौर पर 6 और 7 अक्टूबर को मुख्य तौर से बारिश की एक्टिविटी देखने को मिलेगी. इस दौरान खासतौर पर ऐसे लोगों को विशेष तौर पर एहतियात बरतने की जरूरत है, जो लैंडस्लाइड जोन एरियाज में रहते हैं या फिर नदी नालों के करीब बसे हुए हैं. यही नहीं, इन दिनों में पर्वतीय जिलों में यात्रा करने वाले यात्रियों को भी खास तौर पर एहतियात बरतने की सलाह दी गई है.
26 सितंबर को लौट चुका मानसून, इस बार 22 फीसदी ज्यादा हुई बारिश: उत्तराखंड में इस साल मानसून ने भारी तबाही मचाई. जिसके बाद 26 सितंबर को मानसून वापस लौट चुका है. इस मानसून सीजन में 22 फीसदी ज्यादा बारिश हुई. सबसे ज्यादा बारिश बागेश्वर जिले में रिकॉर्ड की गई, जहां सामान्य से 241 फीसदी ज्यादा बारिश मिली है. वहीं, पौड़ी जिले में सबसे कम बारिश हुई. जहां सामान्य से भी 30 फीसदी कम बारिश हुई, लेकिन इस बार बारिश की लोगों की जान ले गया.
