उत्तराखंड में आज भी नहीं मिलेगी बारिश से राहत, कई जिलों के लिए रेन अलर्ट जारी

हालातों के देखिये हुये मौसम विभाग ने लोगों को सचेत रहने की अपील की है.

UTTARAKHAND RAIN ALERT
उत्तराखंड बारिश अलर्ट (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 19, 2025 at 6:39 AM IST

Updated : September 19, 2025 at 6:48 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों बारिश जमकर कहर बरपा रही है. पहले मैदानी इलाकों जैसे देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार में जलप्रलय से हाहाकार मचा. उसके बाद चमोली जिले के नंदानगर में आसमान से बारिश आफत बनकर बरसी. नंदानगर में बादल फटने की घटना के बाद काफी नुकसान हुआ. यहां कई मकान जमींदोज हो गये. कई लोग अभी भी लापता हैं. जिनकी ढूंढ खोज जारी है. पुलिस, प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं. ऐसे हालातों में बारिश हर किसी को डरा रही है.

बारिश के अलर्ट की अगर बात करें तो आज मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के हिसाब से पहाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इन जिलों में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर शामिल हैं.

इन जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली चमकने की संभावा है. मौसम विभाग ने राज्य के सभी जनपदों में मौसम बदलने, बिजली चमकने की संभावना जताई है. इसलिए सभी से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है.

मौसम विभाग ने 19 सितंबर और 20 सितंबर को बारिश के एक जैसा पैटर्न रहने का अनुमान जताया है. मौसम विभाग के हिसाब से अगले हफ्ते से मानसून कमजोर पड़ने लगेगा. जिसके बाद लोगों को बारिश से राहत मिल सकती है.
बारिश के अलर्ट और हालातों को देखते हुए प्रदेश के समस्त अधिकारियों और जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा है. साथ ही नदी, नालों के किनारे रहने वाले लोगों को अन्यत्र शिफ्ट करने एवं खाद्यान्न, ज़रूरी दवाओं आदि का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं.

Last Updated : September 19, 2025 at 6:48 AM IST

