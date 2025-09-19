ETV Bharat / state

उत्तराखंड में आज भी नहीं मिलेगी बारिश से राहत, कई जिलों के लिए रेन अलर्ट जारी

देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों बारिश जमकर कहर बरपा रही है. पहले मैदानी इलाकों जैसे देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार में जलप्रलय से हाहाकार मचा. उसके बाद चमोली जिले के नंदानगर में आसमान से बारिश आफत बनकर बरसी. नंदानगर में बादल फटने की घटना के बाद काफी नुकसान हुआ. यहां कई मकान जमींदोज हो गये. कई लोग अभी भी लापता हैं. जिनकी ढूंढ खोज जारी है. पुलिस, प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं. ऐसे हालातों में बारिश हर किसी को डरा रही है.

बारिश के अलर्ट की अगर बात करें तो आज मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के हिसाब से पहाड़ी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इन जिलों में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर शामिल हैं.

इन जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली चमकने की संभावा है. मौसम विभाग ने राज्य के सभी जनपदों में मौसम बदलने, बिजली चमकने की संभावना जताई है. इसलिए सभी से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है.