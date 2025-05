ETV Bharat / state

उत्तराखंड में हर साल कहर बरपाता है मानसून, इस बार 'मुसीबत' से निपटने के लिए की जा रही खास तैयारियां - MONSOON IN UTTARAKHAND

उत्तराखंड में मानसून से निपटने की तैयारी ( फोटो- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 20, 2025 at 5:06 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 6:29 PM IST 5 Min Read

रोहित कुमार सोनी, देहरादून: उत्तराखंड में आगामी 15 जून के आस पास मानसून दस्तक देने जा रहा है. हर मानसून सीजन के दौरान उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में आपदा जैसे हालात बन जाते हैं. इसके साथ ही मानसून के दौरान चारधाम यात्रा भी काफी प्रभावित होती है, लेकिन हर साल मानसून के दौरान सबसे ज्यादा सड़कों को नुकसान पहुंचता है. जिसके चलते यातायात बाधित हो जाता है. ऐसे में आगामी मानसून या आपदा सीजन को लेकर क्या हैं तैयारियां, किन विषयों पर दिया जा रहा है जोर? पूरी खबर विस्तार से पढ़िए. विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य उत्तराखंड में मानसून के समय स्थितियां काफी गंभीर हो जाती हैं. खासकर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा जैसी स्थिति बन जाती हैं, जिसके चलते स्थानीय निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इतना ही नहीं मानसून के दौरान होने वाले भूस्खलन से सबसे ज्यादा नुकसान सड़कों और पुलों को होता है. मानसून से निपटने की तैयारी (वीडियो- ETV Bharat) जिसको देखते हुए आपदा और लोक निर्माण विभाग अभी से ही मॉनसून सीजन से संबंधित तैयारियों को दुरुस्त करने की कवायद में जुट गया है. भारी बारिश और जगह-जगह सड़कें बाधित होने की वजह से चारधाम भी बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है. हालांकि, मॉनसून सीजन के दौरान सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की भी होती है. देहरादून में बारिश (फाइल फोटो- ETV Bharat) मानसून सीजन में होती है बड़ी परेशानी: दरअसल, मॉनसून सीजन के दौरान भले ही यात्रियों की संख्या काफी कम हो जाती है, लेकिन यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी चुनौती रहती है. हर साल मानसून सीजन के दौरान सड़कें बाधित होने के चलते यात्रियों को लंबे-लंबे जाम का सामना करना पड़ता है.

