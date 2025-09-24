ETV Bharat / state

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जारी किया परीक्षा कैलेंडर, 2026 में होंगी ये अहम परीक्षाएं

जनवरी 2026 में न्याय विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश परीक्षा 2023 को 19 से 22 जनवरी 2026 के दौरान मुख्य परीक्षा प्रस्तावित की गई है. इसी तरह जनवरी माह में ही 25 जनवरी को माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 की मुख्य परीक्षा आयोजित करने की योजना है. इसके अलावा 31 जनवरी को महाधिवक्ता कार्यालय में समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य परीक्षा आहूत की जाएगी.

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 2026 के शुरुआती 7 महीनों में होने वाली परीक्षाओं के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम तय किया है. आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने कैलेंडर जारी करते हुए विभिन्न विभागों के अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कैलेंडर जारी किया है. कैलेंडर में कुल 12 परीक्षाओं की प्रस्तावित तारीख बताई गई है.

देहरादून: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आगामी परीक्षाओं को लेकर कैलेंडर जारी कर दिया है. परीक्षा कैलेंडर में जनवरी 2026 से लेकर जुलाई 2026 तक की परीक्षाओं के प्रस्तावित कार्यक्रम बताए गए हैं. इसमें न्याय विभाग, शिक्षा विभाग, सचिवालय, कार्मिक विभाग और महाधिवक्ता कार्यालय के विभिन्न पदों पर भर्ती होनी है.

इसके बाद फरवरी महीने में भी 8 तारीख को माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रधानाचार्य के पद के लिए लिखित परीक्षा आहूत होगी. मार्च महीने में भी 14 तारीख को सचिवालय और लोक सेवा आयोग में अपर निजी सचिव पद के लिए परीक्षा प्रस्तावित की गई है. इसके बाद 22 मार्च को महिला कल्याण विभाग के अंतर्गत अधीक्षक परीक्षा 2025 प्रस्तावित की गई है.

राज्य में अप्रैल 2026 के दौरान माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रवक्ता राज्य के इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 आयोजित की जाएगी. इसके लिए 5 अप्रैल की तारीख प्रस्तावित की गई है. अप्रैल महीने में ही 12 तारीख को डेरी विकास विभाग के अंतर्गत सहायक निदेशक के पद के लिए परीक्षा रखी गई है. इसके बाद 26 अप्रैल को माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 प्रस्तावित है.

मई, जून और जुलाई महीने में एक-एक परीक्षा प्रस्तावित है. इसमें मई में कार्मिक विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/ अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 (PCS) की परीक्षा प्रस्तावित है. यह परीक्षा 17 तारीख को होगी. इस दिन पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के रूप में होगी. इसके बाद 14 जून को माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत ही प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 की तीसरी परीक्षा विषय के लिहाज से प्रस्तावित है. उधर, आयोग के कैलेंडर में आखिरी परीक्षा 5 जुलाई को दिखाई गई है. यह कार्मिक विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 के रूप में होगी.

ये भी पढ़ें: