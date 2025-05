ETV Bharat / state

प्री मानसूनी बारिश ने 22 दिनों में बरपाया कहर, 65 फीसदी से ज्यादा बरसे बदरा, वैज्ञानिक भी हैरान - UTTARAKHAND PRE MONSOON

उत्तराखंड में प्री मानसून ने बढ़ाई परेशानियां ( File photo )

May 24, 2025

देहरादून: मानसून के आने में अभी काफी वक्त बचा है. लेकिन इसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि मानो मानसून भारत ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी दस्तक दे चुका हो. राज्य के तमाम जिलों में लगातार हो रही बारिश मई में गर्मी के अनुभव को नहीं होने दे रही. कुछेक दिनों को छोड़ दिया जाए तो ऐसा भी लग रहा है जैसे इस बार गर्मी का मौसम आया ही ना हो. 65 फीसदी ज्यादा बारिश से वैज्ञानिक भी हैरान: मई और जून का महीना ऐसा होता है, जब गर्मी अपने चरम पर होती है. लेकिन इस बार उत्तराखंड में तो मई महीने की शुरुआत ही बारिश से हुई. रुक रुक कर हो रही बारिश ने मौसम में ठंडक लाने का काम किया और गर्मी की आहट के बीच मौसम बदलता दिखा. स्थिति यह है कि मई महीने में 22 दिनों के भीतर ही 65 फीसदी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड कर ली गई. जिसे देखकर खुद मौसम वैज्ञानिक भी हैरान दिखाई दे रहे हैं. हरिद्वार जिले में सबसे ज्यादा बारिश: मई महीने में अभी करीब एक हफ्ता बाकी है, लेकिन इसके बावजूद आंकड़े बताते हैं कि कैसे इस बार उत्तर भारत की तरह उत्तराखंड राज्य में भी बारिश महीने भर छाई रही. आंकड़ों के अनुसार पूरे प्रदेश में ओवरऑल अब तक सामान्य से 65 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है. इसमें सबसे ज्यादा बारिश हरिद्वार जिले में रिकॉर्ड की गई. हरिद्वार में सामान्य से 175 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है. डरा रही प्री मानसूनी बारिश: इसके अलावा टिहरी गढ़वाल में भी इस बार सामान्य से 143 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है. इसी तरह बागेश्वर जिले में भी सामान्य से 140 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है, पौड़ी जनपद में 138 फीसदी, देहरादून में 110 फीसदी, अल्मोड़ा में 103 फीसदी ज्यादा बारिश हुई है. हालांकि इन 22 दिनों में राज्य के सभी जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है. लेकिन बाकी जिलों में बारिश ज्यादा होने का प्रतिशत 70 से कम रहा है. राज्य में बारिश के डिस्ट्रीब्यूशन ने पैदा की चिंता: पूरे प्रदेश में इस सीजन के दौरान 20 फीसदी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो कि सामान्य के ही करीब है. लेकिन राज्य भर में बारिश के डिस्ट्रीब्यूशन की स्थिति को देखें तो यह काफी चौंकाने वाला है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस पूरे सीजन के दौरान एक तरफ कुछ जिलों में 77 फीसदी तक बारिश ज्यादा हुई है तो वहीं कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां बारिश सामान्य से भी काफी कम रिकॉर्ड हुई है.

विक्रम सिंह, निदेशक, उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र ग्लोबल वार्मिंग मानी जा रही वजह: जलवायु परिवर्तन अतरर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी चिंता का विषय रहा है. ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के रूप में इसे देखा जा रहा है. एनवायरनमेंट पर काम करने वाले जानकार कहते हैं कि जिस महीने में गर्मी रिकॉर्ड की जाती थी उसमें इस तरह बारिश का होना जलवायु परिवर्तन के स्पष्ट संकेत है. मौजूदा समय में जो बारिश हो रही है, उसके पीछे का कारण पश्चिमी विक्षोभ है. वह बताते हैं कि पिछले 20 सालों में पश्चिमी विक्षोभ ज्यादा प्रभावित हो गया है. इसका आकलन इससे भी पहले के 20 सालों से तुलना करने पर किया जा सकता है.

डॉ. एसपी सती, जियोलॉजिस्ट मानसून में बढ़ती हैं परेशानियां: देश में इस बार मानसून समय से पहले आने की बात कही जा रही है. उत्तराखंड के लिए यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हिमालय राज्य होने के नाते मानसून के दौरान प्रदेश में ऐसी कई कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं जो ना केवल यहां के स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती है, बल्कि पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को भी बड़ा झटका देती है. खासतौर पर चारधाम यात्रा पर इसका सीधा असर पड़ता है. वजह: उत्तराखंड में बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन काफी अनियंत्रित दिखाई देता है, राज्य में मानसून सीजन के दौरान भी अक्सर कुछ जगह पर जरूर से ज्यादा बारिश तबाही मचा देती है. कुछ जिले ऐसे भी होते हैं जहां उम्मीद से भी कम बारिश रिकॉर्ड की जाती है. ज्यादा बारिश किसानों फसल को चौपट कर देती है. कहीं बारिश पर्याप्त होने के कारण भी किसान परेशान रहते हैं. उधर इससे अलग कम समय में एक निश्चित जगह पर बेहद ज्यादा बारिश होने की भी स्थिति बनती है. जिसके चलते कई बार बादल फटने की घटनाएं सामने आती हैं. पढ़ें- उत्तराखंड में 24 घंटे से जोरदार बारिश जारी, राज्य के कई हिस्से पानी में डूबे, अगले पूरे हफ्ते बरसेंगे बादल, कुमाऊं में 125mm बारिश

