देहरादून: स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर उत्तराखंड पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक(President’s Medal for Distinguished Service (PSM)) और सराहनीय सेवाओं के लिए सराहनीय सेवा के लिए पदक (Medal for Meritorious Service ) से सम्मानित किया जाएगा.
राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक: पुलिस सर्विस के लिए नारायण सिंह नपलच्याल, पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक यातायात को ये सम्मान मिलेगा.
फायर सर्विस के लिए वंश बहादुर यादव, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद देहरादू को ये सम्मान मिलेगा.
सराहनीय सेवा के लिए पदक: पुलिस सर्विस में जगदीश चन्द्र, अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद नैनीताल, नवीन चन्द्र सेमवाल, पुलिस उपाधीक्षक कार्मिक उत्तराखण्ड, देहरादून,प्रतिमा भट्ट, पुलिस उपाधीक्षक, 46वीं वाहिनी पीएसी रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर, सौहकार सिंह,उप निरीक्षक अभिसूचना, सचिवालय/विधानसभा सुरक्षा देहरादून, मुजीबुल हसन, आरक्षी तकनीकी, 46वीं वाहिनी पीएसी रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर को इस पदक से सम्मानित किया जाएगा.फायर सर्विस में पवन कुमार, फायर सर्विस चालक, जनपद देहरादून को ये सम्मान मिलेगा.
वहीं, स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त 2025 के अवसर पर सेवा के आधार एवं विशिष्ट कार्य के आधार पर पुलिस विभाग के उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक और डीजीपी दीपम सेठ डीजीपी डिस्क गोल्ड और डीजीपी डिस्क सिल्वर से अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे.
मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक’’ (सेवा के आधार पर)
- श्वेता चौबे, सेनानायक आईआरबी द्धितीय देहरादून.
- यागेश चन्द्र पुलिस उपाधीक्षक, अभिसूचना मुख्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून.
- विपिन चन्द्र पाठक, निरीक्षक नागरिक पुलिस, जीआरपी उत्तराखण्ड.
- नरेन्द्र सिंह बिट, निरीक्षक नागरिक पुलिस, जनपद हरिद्वार.
- राकेश चन्द्र भट्ट, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, सीआईडी मुख्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून.
- अजय प्रकाश सेमवाल, लीडिंग फायरमैन, जनपद देहरादून.
- सुनीत कुमार, मुख्य आरक्षी 346 नागरिक पुलिस, जनपद देहरादून.
मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक’’ (विशिष्ट कार्य के लिये)
- शेखर चन्द्र सुयाल , अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद हरिद्वार.
- राजेन्द्र सिंह खोलिया, निरीक्षक नागरिक पुलिस, जनपद पौड़ी गढ़वाल.
- कैलाश चन्द्र भटट्, निरीक्षक नागरिक पुलिस जनपद देहरादून.
- मनोहर सिंह रावत, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, जनपद पौड़ी गढ़वाल.
- ओमकान्त भूषण,उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, जनपद पौड़ी गढ़वाल.
- दीपक कुमार, अपर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, जनपद पौड़ी गढ़वाल.
- गोपाल राम मुख्य आरक्षी 189, जनपद पौड़ी गढ़वाल.
- अमरजीत, आरक्षी 440 नागरिक पुलिस, , जनपद पौड़ी गढ़वाल.
- राहुल, आरक्षी 103 सशस्त्र पुलिस, जनपद पौड़ी गढ़वाल.
पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क ’गोल्ड’ (सेवा के आधार पर)
- नीलेश आनन्द भरणे, पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखण्ड.
- देवेन्द्र पींचा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा.
- सरिता डोबाल, पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी.
- राजेन्द्र सिंह रावत, पुलिस उपाधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान सैक्टर देहरादून.
- सन्दीप नेगी, पुलिस उपाधीक्षक, जनपद देहरादून.
- सुरेश चन्द्र बलूनी, निरीक्षक नागरिक पुलिस, जनपद रुद्रप्रयाग.
- हिमेन्द्र सिंह, निरीक्षक नागरिक पुलिस, सीआईडी खण्ड देहरादून.
- अनिल आर्या, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, जनपद पिथौरागढ़.
- जगदेव सिंह, अपर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, उत्ततराखण्ड सदन नई दिल्ली.
- राजेश सिंह राणा, मुख्य आरक्षी 3132, आईआरबी प्रथम.
- फिरोज खान, मुख्य आरक्षी 29 नागरिक पुलिस, जनपद हरिद्वार.
- गिरीश चन्द्र सती, आरक्षी, जनपद हरिद्वार.
- दिनेश सिंह, आरक्षी चालक, जनपद देहरादून.
पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क ’गोल्ड’ (विशिष्ट कार्य के लिए)
- अरूण मोहन जोशी, पुलिस महानिरीक्षक एसडीआरएफ उत्तराखण्ड.
- पंकज गैरोला, पुलिस अधीक्षक नगर, जनपद हरिद्वार.
- मनीष कुमार जस्वाल, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड.
- अबुल कलाम, निरीक्षक नागरिक पुलिस, एसटीएफ उत्तराखण्ड.
- ऋषिबल्लभ चमोला, पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ उत्तराखण्ड.
- लक्ष्मण सिंह जगवाण, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, जनपद चम्पावत.
- गणेश सिंह, मुख्य आरक्षी 59 नागरिक पुलिस, जनपद चम्पावत.
- प्रकाश चन्द्र पाण्डे, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, जनपद पिथौरागढ़.
- कमल तुलेरा, आरक्षी, जनपद पिथौरागढ़.
- महेन्द्र गिरी,मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस, एसटीएफ उत्तराखण्ड.
- किशोर कुमार मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस, एसटीएफ उत्तराखण्ड.
- देवेन्द्र कुमार ममंगई, मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस, एसटीएफ उत्तराखण्ड.
- वीरेन्द्र चौहान, आरक्षी, एसटीएफ उत्तराखण्ड.
- विनोद चन्द्र जोशी, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, एएनटीएफ कुमाऊं
- विपिन चन्द्र जोशी, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, एएनटीएफ कुमाऊं
- जितेन्द्र कुमार, आरक्षी नागरिक पुलिस, एएनटीएफ कुमाऊं
- इसरार अहममद, आरक्षी, एएनटीएफ कुमाऊं
- कंवर पाल सिंह, अपर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड.