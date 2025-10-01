ETV Bharat / state

उत्तरकाशी पत्रकार राजीव प्रताप मौत केस, SIT करेगी मामले की जांच, परिजनों ने जताई है हत्या का आशंका

उत्तरकाशी पत्रकार राजीव प्रताप (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : October 1, 2025 at 11:27 AM IST 3 Min Read