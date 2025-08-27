ETV Bharat / state

गांव की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, प्रधानों ने ली शपथ, पंचायत सदस्यों ने भी कसी कमर - GRAM PRADHAN SHAPATH GRAHAN

पिथौरागढ़ में 303 ग्राम पंचायतों में प्रधानों एवं ग्राम पंचायत सदस्यों ने ली शपथ

गांव की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 27, 2025 at 3:15 PM IST

देहरादून/ पिथौरागढ़: 14 अगस्त को प्रदेश के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो गये थे. जिसके बाद शपथ ग्रहण समारोह की तारीखों का ऐलान किया गया. ग्राम पंचायत प्रधान और सदस्यों के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की गई. इसी कड़ी में आज का दिन उत्तराखंड के काफी महत्वपूर्ण है. आज प्रदेश के 12 जिलों में चुने हुये नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों से शपथ ली. इसके बाद पहली बैठक 28 अगस्त को होगी.

पिथौरागढ़ में 303 ग्राम पंचायतों में प्रधानों एवं ग्राम पंचायत सदस्यों ने ली शपथ: जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी के निर्देशानुसार पंचायती राज व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जनपद की समस्त 303 ग्राम पंचायतों में निर्वाचित ग्राम प्रधानों एवं ग्राम पंचायत सदस्यों को आज 27 अगस्त 2025 को शपथ दिलाई गई. शपथ ग्रहण कार्यक्रम संबंधित विकासखण्ड मुख्यालयों में विधिवत आयोजित किए गए. इस अवसर पर संबंधित खण्ड विकास अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शपथ ग्रहण की प्रक्रिया का संचालन किया गया. सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अपने दायित्वों एवं उत्तरदायित्वों का निष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ निर्वहन करने की शपथ दिलाई गई.

पिथौरागढ़ में ग्राम पंचायतों का विवरण

  1. बेरीनाग : 26
  2. धारचूला : 47
  3. डीडीहाट : 38
  4. गंगोलीहाट : 36
  5. कनालीछीना : 41
  6. मुनाकोट : 24
  7. मुनस्यारी : 65
  8. पिथौरागढ़ : 26

इस प्रकार जनपद की कुल 303 ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने लोकतांत्रिक परंपरा के अंतर्गत शपथ ग्रहण कर ग्राम विकास की दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया. शपथ ग्रहण के बाद ग्राम प्रधानों एवं ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में विकास योजनाओं को गति प्रदान करने की आवश्यक पहल शुरू की जाएगी. जिला पंचायती राज अधिकारी हरीश आर्या ने बताया 28 अगस्त 2025 को इन 303 ग्राम पंचायतों में प्रथम बैठक आयोजित की जाएगी. कर्मचारियों की तैनाती करते हुए बैठक का रोस्टर भी जारी कर दिया गया है.

बता दें सदस्य क्षेत्र पंचायत के अलावा क्षेत्र पंचायत के दूसरे पदाधिकारी के लिए 29 अगस्त को शपथ ग्रहण करवाना तय हुआ है. उनकी पहली बैठक 30 अगस्त को होगी. इसी तरह से जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के लिए 1 सितंबर को शपथ ग्रहण करवाया जाएगा. जिला पंचायत की पहली बैठक 2 सितंबर को होनी तय की गई है.

