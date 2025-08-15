ETV Bharat / state

पंचायत चुनाव: तमाम आरोप-विवादों के बीच बीजेपी ने मनाई खुशी, कांग्रेस ने देहरादून में बचाई साख - UTTARAKHAND PANCHAYAT ELECTION 2025

उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में जिलाध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई. ऐसे में नंबर गेम में बीजेपी आगे नजर आ रही है, लेकिन नैतिकता और नियमों पर अब भी बहस जारी है.

Uttarakhand Panchayat elections
उत्तराखंड में पंचायत चुनाव (फोटो- ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 15, 2025 at 3:01 PM IST

5 Min Read

देहरादून: उत्तराखंड में बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रमुख चुनाव में प्रचंड जीत दावा किया है. 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है. जबकि, देहरादून जिला पंचायत सीट पर कांग्रेस के पास आई है. नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का परिणाम 18 अगस्त को आएगा. वहीं, हरिद्वार में पंचायत चुनाव अलग से होते हैं. इस चुनाव में तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी जश्न मना रही है तो कांग्रेस भी देहरादून की सीट जीतकर अपनी साख बचा पाने में कामयाब हुई है.

क्या बोले सीएम धामी? उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जनता का आभार जताया है. उनका कहना है कि 'जीत जनता के अटूट विश्वास और बीजेपी की जनकल्याणकारी नीतियों की स्पष्ट स्वीकृति है.' उन्होंने इसे राज्य के सर्वांगीण विकास और सुशासन के संकल्प को और मजबूत करने वाला ऐतिहासिक क्षण बताया. सीएम धामी ने सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों पर विश्वास जताया कि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे और प्रदेश को विकास के नए आयामों तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे.

2027 के चुनाव में ट्रिपल इंजन की लगेगी हैट्रिक: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम धामी के नेतृत्व की जीत बताया है. उन्होंने कहा कि पंचायत की ये जीत 2027 के चुनावों में ट्रिपल इंजन की हैट्रिक लगाने में कारगर साबित होगी. उन्होंने सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों से अपनी जीत को शालीनता से स्वीकारने का आग्रह किया है. साथ ही कांग्रेस की ओर से अपनी गिनी चुनी जीत पर जश्न को उन्होंने असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना रवैया बताया.

कांग्रेस के जीत को जश्न को बताया धराली आपदा पीड़ितों के जख्मों पर नमक: महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के जश्न को धराली आपदा पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने वाला बताया. उन्होंने राज्य भर से आ रही जीत की सूचनाओं के बीच पार्टी मुख्यालय में प्रदेशाध्यक्ष, पदाधिकारी एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे जीत की बधाई दी.

बीजेपी का दावा: पंचायत चुनावों के परिणामों पर बीजेपी का दावा है कि देवभूमि की जनता का विश्वास बीजेपी के साथ है. महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य के परिणाम से साबित हो गया था. हमारे कार्यकर्ता 85 फीसदी से ज्यादा प्रधान पदों पर निर्वाचित हुए हैं. इसी तरह ब्लॉक प्रमुख की 70 फीसदी से ज्यादा सीटें बीजेपी उम्मीदवारों ने जीती है. वहीं, अब तक सामने आए 11 जिला पंचायत अध्यक्ष के नतीजे में 10 बीजेपी के पक्ष में आए हैं.

Uttarakhand Panchayat elections
विजेता जिला पंचायत अध्यक्ष (फोटो- ETV Bharat GFX)

कांग्रेस का सूपड़ा हुआ साफ: महेंद्र भट्ट ने कहा कि 'पंचायत चुनाव ने राज्य की दलीय स्थिति को स्पष्ट कर दिया है. बंपर जीत का दावा करने वाली कांग्रेस को जनता ने उसकी असलियत बता दी और उसका सूपड़ा साफ हो गया.' जिला पंचायत में 4 अधिकृत प्रत्याशियों में से उसे एक सीट मिली तो ब्लॉक मे 7 अधिकृत प्रत्याशियों में उसके 3 जीत पाए. कांग्रेस का दुष्प्रचार काम नहीं आया और जनता ने उसे कड़ा सबक सिखा दिया.

देहरादून में कांग्रेस का डंका, बीजेपी पर लोकतंत्र की लूट का आरोप: वहीं, दूसरी तरफ उत्तराखंड में कांग्रेस धीरे-धीरे अपनी खोई हुई जमीन तलाश में की ओर आगे बढ़ रही है. कांग्रेस का स्पष्ट तौर पर कहना है कि 'जब जनता के बीच से चुनाव हुआ था और क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य चुनकर आए थे तो उसमें जनादेश स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के साथ था. निर्दलीय और कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशियों से काफी आगे थे, लेकिन बीजेपी ने धन बल और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए बोर्ड बनाने के लिए खरीद फरोख्त की है.'

Uttarakhand Panchayat elections
रुद्रप्रयाग में कांग्रेसियों का हंगामा (फोटो- ETV Bharat)

हालांकि, देहरादून में जहां एक तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह की साख दांव पर लगी हुई थी तो यहां कांग्रेस जीत हासिल करने में कामयाब रही. कांग्रेस ने उत्तराखंड के महत्वपूर्ण जिला देहरादून जहां पर बीजेपी के 9 और विधायक मौजूद है, वहां पर अपना किला मजबूत किया है.

हालांकि, नैनीताल में भी हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद परिणाम अभी विवादित है. वहीं, इसके अलावा पहाड़ों पर भी कई ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष की चुनाव की प्रक्रिया में बवाल देखने को मिला. हालांकि, नंबर गेम में बीजेपी आगे रही, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि लगातार जनता का साथ उसे मिल रहा है और आगे भी कांग्रेस इसी तरह से बीजेपी को धूल चटाती रहेगी.

