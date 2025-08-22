देहरादून: उत्तराखंड में बारिश के कारण लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. अगस्त का आखिरी हफ्ता भी बारिश के लिहाज से मुश्किल भरा ही रहने वाला है. मौसम विभाग ने इस हफ्ते में कई जगहों पर भारी बारिश की आशंका व्यक्त की है. यही नहीं इस बार तेज बारिश के साथ बिजली गिरने के आसार भी बने हुए हैं, जिसके लिए मौसम विभाग अलर्ट पर रहने की सलाह दे रहा है.

भारी बारिश के आसार: प्रदेश में अगस्त का महीना भारी बारिश वाला रहा है. खासकर कुछ पर्वतीय जनपद तो इस महीने बेहद ज्यादा प्रभावित दिखे हैं. चिंता की बात ये है कि आने वाले एक हफ्ते में भी इसी तरह कई जगह भारी बारिश के आसार बने हुए हैं. इसमें पर्वतीय जनपदों को लेकर ज्यादा चिंता जाहिर की गई है, जहां पर भारी से बहुत भारी भारी होने की आशंका है.

उत्तराखंड में फिर से भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट (ETV Bharat)

बिजली गिरने की भी चेतावनी: राज्य के कई जिलों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है. यानी अब तेज बारिश से नदियों के जल स्तर बढ़ने और भूस्खलन की आशंका के अलावा बिजली गिरने के खतरों को लेकर भी आगाह किया गया है.

राज्य के अधिकतर जिलों में येलो से ऑरेंज अलर्ट: मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक सीएस तोमर ने बताया कि अभी आने वाले एक हफ्ते में भी अधिकतर क्षेत्रों में बारिश की उम्मीद की गई है. इस दौरान कुछ क्षेत्र भारी से बहुत भारी बारिश से प्रभावित रहेंगे. राज्य के अधिकतर जिलों में येलो से ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है. फिलहाल अगले 24 घंटे के लिए बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों को तेज बारिश के लिहाज से ज्यादा प्रभावित बताया गया है. इसके अलावा देहरादून, टिहरी और पौड़ी के साथ ही चमोली, रुद्रप्रयाग और नैनीताल जनपद में भी तेज बारिश के साथ आसमान में गरज के साथ बिजली चमकने के आसार हैं.

नदियों का जलस्तर बढ़ने का खतरा: प्रदेश में फिलहाल कई जगह पर भूस्खलन की खबरें मिल रही है. यही नहीं नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है और उत्तरकाशी जिले में तो यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के पास झील बनने से कई घर पानी में डूब चुके हैं. इस दौरान प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को भी सजग रहने और प्रशासन के निर्देशों और सलाह का पालन करने के लिए कहा गया है. प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश बागेश्वर जिले के अलावा चमोली जिले में रिकॉर्ड की जा रही है. इसके अलावा देहरादून, टिहरी और हरिद्वार में भी सामान्य से अधिक बारिश हो रही है.

