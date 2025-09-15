ETV Bharat / state

उत्तराखंड में आज बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, इन जिलों में रहें विशेष सावधान

मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया, बाकी जिलों में भी होगी वर्षा

UTTARAKHAND WEATHER FORECAST
मौसम समाचार (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 15, 2025 at 7:10 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है, उनमें गढ़वाल मंडल के 3 जिले और कुमाऊं मंडल के 5 जिले शामिल हैं. राज्य के बाकी 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने ये भी चेतावनी दी है कि इस दौरान बहुत जोर से बादल गरजेंगे और बिजली भी चमकेगी.

उत्तराखंड में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट: मौसम विभाग के अनुसार आज सोमवार 15 सितंबर को गढ़वाल मंडल के जिन 3 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, उनमें देहरादून, चमोली और पौड़ी गढ़वाल जिले शामिल हैं. कुमाऊं मंडल के जिन जिलों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है उनमें बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले शामिल हैं.

बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं: मौसम विभाग ने इसके साथ ही चेतावनी दी है कि संवेदनशील इलाकों में कहीं-कहीं हल्के से मध्यम भूस्खलन और चट्टानें गिरने की घटनाएं हो सकती हैं. लैंडस्लाइड से लिंक रोड और राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवरोध पैदा हो सकता है. भारी बारिश से सामुदायिक सेवाएं जैसे- बिजली और पानी की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है. इसके साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कहीं-कहीं पर बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आ सकती हैं.

भारी बारिश से पिघलेगी ग्लेशियरों की बर्फ, आ सकती है बाढ़: मौसम विभाग का कहना है कि बहुत भारी बारिश के कारण बर्फ तेजी से पिघलेगी और नदी नालों में अचानक से जलस्तर बढ़ सकता है. इसके नदियों और नालों के किनारों पर कटान हो सकता है. ऐसे में नदी और नालों के किनारे रहने वाले लोग सावधान रहें.

मौसम विभाग ने 20 सितंबर तक का अलर्ट जारी किया: इसके साथ ही मौसम विभाग ने 20 सितंबर तक का मौसम का अलर्ट जारी किया है. 16 सितंबर को राज्य के देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश का अनुमान है. बाकी जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. 17 सितंबर को देहरादून और बागेश्वर जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश होगी तो बाकी जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी.

18 सितंबर को राज्य के सभी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है. 19 सितंबर और 20 सितंबर को भी बारिश का यही पैटर्न रहने का अनुमान है. ऐसा अनुमान है कि अगले हफ्ते से मानसून कमजोर पड़ने लगेगा.
ये भी पढ़ें: पिथौरागढ़ की दो ग्लेशियर झीलों के अध्ययन के लिए टीम गठित, 20 सितंबर को होगी रवाना

For All Latest Updates

TAGGED:

UTTARAKHAND WEATHER NEWSMETEOROLOGICAL DEPARTMENTUTTARAKHAND RAIN ALERTUTTARAKHAND WEATHER UPDATEUTTARAKHAND WEATHER FORECAST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 की तारीखों का ऐलान, इतना रहेगा प्राइज मनी, बॉलीवुड सितारे लगाएंगे तड़का!

आपदा के दर्द से कराह रहे पहाड़ को अपने 'जननायकों' की तलाश, इनके आंदोलन से बचा था हिमालय

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.