कुछ दिन और फुल मूड में बरसेंगे बादल, बारिश को लेकर अलर्ट जारी, जानिए मौसम का नया अपडेट

उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर अभी थमने वाला नहीं है. मौसम विभाग ने बारिश को लेकर फिर से चेतावनी जारी की है.

उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 19, 2025 at 8:05 PM IST

देहरादून: सितंबर का भी आधा महीना खत्म हो चुका है, लेकिन उत्तराखंड में मॉनसून का कहर रूकने का नाम नहीं ले रहा है. वहीं मौसम विभाग की मानें तो सितंबर में अभी कुछ और दिन बारिश होने के आसार बने हुए है. ऐसे में उत्तराखंडवासियों अभी कुछ दिनों और बारिश की मार झेलनी पड़ सकती है.

राज्य में अगस्त महीने से मानसून का असर बेहद ज्यादा दिखाई दे रहा है, खासतौर पर एक घंटे के दौरान निश्चित क्षेत्र में 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन रही है. बड़ी बात ये है कि अगस्त की शुरुवात से लगातार हो रही बारिश का सिलसिला सितंबर अंत तक भी टूटता नजर नहीं आ रहा है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान बताता है कि आने वाले दिनों में भी राज्य के कई जिले बारिश से प्रभावित रहेंगे.

कुछ दिन और फुल मूड में बरसेंगे बादल (ETV Bharat)

मौसम विभाग की मानें तो फिलहाल बारिश का असर मैदानी और पर्वतीय दोनों जिलों में देखने को मिलेगा. हालांकि महीने के अंत तक मैदानी जिलों में बारिश कम हो जाएगी, लेकिन कई पर्वतीय जिलों में हल्के से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. अभी मौसम विभाग अगले 6 दिनों का ही पूर्वानुमान जारी कर रहा है, लेकिन इन 6 दिनों के बाद भी बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बनने के कारण उत्तराखंड में बारिश की संभावना बनी हुई है.

वहीं, अगले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अंदेशा लगाया गया है. इन जिलों में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिला शामिल है. हालांकि यहां येलो अलर्ट जारी हुआ है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश की आशंका भी व्यक्त की गई है.

इसी तरह 21 और 22 सितंबर को पूरे प्रदेश में ही बारिश होती हुई नजर आएगी. वैसे कुछ जगहों पर लोगों को बारिश से राहत भी मिलेगी. इस तरह राज्य भर में इन दो दिनों के दौरान हल्की बारिश होती रहेगी.

इसके बाद मौसम विभाग ने 23 से 25 सितंबर तक पहाड़ी जिलों में हल्के से मध्यम बारिश होने के असारा व्यक्त किए है. हालांकि इस दौरान मैदानी जिलों को बारिश से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि अगले 6 दिन का ओवर ऑल रिकॉर्ड देखे तो आने वाले 24 घंटे में भारी बारिश होने के आसार है, उसके बाद अगले पांच दिन कहीं भी बहुत भारी बारिश होने की संभावना नहीं है.

हालांकि इन तमाम स्थितियों के बीच जिस तरह लगातार बारिश हो रही है. उसके कारण पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश भी भूस्खलन की वजह बन सकती है. इसलिए लोगों को यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह भी आपदा प्रबंधन विभाग दे रहा है. उधर दूसरी तरफ नदी और गदेरो के करीब रहने वाले लोगों को भी विशेष एहतियात बरतने को कहा गया है.

