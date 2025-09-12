ETV Bharat / state

आज उत्तराखंड में अधिकांश जगह होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

देहरादून: उत्तराखंड में दो दिन की सुस्ती के बाद मॉनसून आज फिर सक्रिय होगा. आज पूरे उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 7 जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश होगी. इसके साथ ही शेष 6 जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है. इस दौरान बादल भी जोर से गरजेंगे और बिजली भी चमकेगी.

आज पूरे उत्तराखंड में बारिश: मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के 2 और कुमाऊं मंडल के 5 जिलों में आज आधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. गढ़वाल मंडल के देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. कुमाऊं मंडल के उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. राज्य के बाकी 6 जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है.

17 सितंबर तक ऐसा रहेगा मौसम: इसके साथ ही उत्तराखंड मौसम विभाग ने राज्य का 17 सितंबर तक का मौसम पूर्वानुमान जारी कर दिया है. शनिवार 13 सितंबर को आज यानी शुक्रवार 12 सितंबर जैसा ही बारिश का पैटर्न रहेगा. 14 सितंबर को राज्य के सभी जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है. 15 सितंबर को देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में अधिकांश स्थानों और बाकी जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है.