ETV Bharat / state

आज उत्तराखंड में अधिकांश जगह होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश का अनुमान लगाया है, बाकी जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश होगी

UTTARAKHAND WEATHER FORECAST
मौसम समाचार (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 12, 2025 at 7:26 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड में दो दिन की सुस्ती के बाद मॉनसून आज फिर सक्रिय होगा. आज पूरे उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 7 जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश होगी. इसके साथ ही शेष 6 जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है. इस दौरान बादल भी जोर से गरजेंगे और बिजली भी चमकेगी.

आज पूरे उत्तराखंड में बारिश: मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के 2 और कुमाऊं मंडल के 5 जिलों में आज आधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. गढ़वाल मंडल के देहरादून और पौड़ी गढ़वाल जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. कुमाऊं मंडल के उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी. राज्य के बाकी 6 जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है.

17 सितंबर तक ऐसा रहेगा मौसम: इसके साथ ही उत्तराखंड मौसम विभाग ने राज्य का 17 सितंबर तक का मौसम पूर्वानुमान जारी कर दिया है. शनिवार 13 सितंबर को आज यानी शुक्रवार 12 सितंबर जैसा ही बारिश का पैटर्न रहेगा. 14 सितंबर को राज्य के सभी जिलों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है. 15 सितंबर को देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों में अधिकांश स्थानों और बाकी जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है.

16 सितंबर को उत्तराखंड के सभी जिलों में बारिश का अलर्ट है. 17 सितंबर को भी मौसम 16 सितंबर जैसा ही रहेगा. यानी राज्य के सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी.

उत्तराखंड के शहरों का तापमान: उत्तराखंड के बड़े शहरों के तापमान में हल्का-फुल्का अंतर दिखाई दे रहा है. राजधानी देहरादून का अधिकतम तापमान 28° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23° सेल्सियस है. हरिद्वार में अधिकतम तापमान 31° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25° सेल्सियस है. काशीपुर का अधिकतम तापमान 32°सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26° सेल्सियस है. रुद्रपुर का अधिकतम तापमान 32° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26° सेल्सियस है. हल्द्वानी का अधिकतम तापमान 28° सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24° सेल्सियस है.

उत्तराखंड आपदा से बहुत प्रभावित हुआ है: बताते चलें कि इस बार उत्तराखंड पर मॉनसून की मार बहुत जोर से पड़ी है. राज्य के अनेक पहाड़ी जिलों में भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से बड़ी आपदा आई है. कई जगह बादल फटने की घटनाएं हुईं तो कई जिलों में अतिवृष्टि ने काफी नुकसान पहुंचाया है. उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर जिलों में प्राकृतिक आपदा से काफी नुकसान पहुंचा है.

पीएम मोदी ने आपदा राहत के लिए 1200 करोड़ रुपए दिए: गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के आपदाग्रस्त जिलों का हवाई निरीक्षण करने आए थे. हालांकि खराब मौसम के कारण पीएम मोदी का विमान उड़ान नहीं भर पाया था. इसके बाद उन्होंने देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर हाई लेवल मीटिंग की. इस मीटिंग में राज्य को आपदा से हुए नुकसान की समीक्षा की गई. समीक्षा के बाद पीएम मोदी ने उत्तराखंड को 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की.
ये भी पढ़ें: पीएम मोदी ने उत्तराखंड के लिए की 1200 करोड़ की घोषणा, सीएम धामी ने जताया आभार

For All Latest Updates

TAGGED:

UTTARAKHAND RAIN ALERTMETEOROLOGICAL DEPARTMENTUTTARAKHAND WEATHER NEWSUTTARAKHAND WEATHER UPDATEUTTARAKHAND WEATHER FORECAST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.