देहरादून: मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 5 दिन तक बारिश होने का अनुमान लगाया है. आज बुधवार को मौसम विभाग ने राज्य में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. अलर्ट के अनुसार राज्य के चार जिलों में भारी बारिश होगी. शेष पर्वतीय जिलों में भी बारिश के तीव्र से अति तीव्र दौर का अनुमान लगाया गया है.

उत्तराखंड में आज के मौसम का हाल: मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार आज बुधवार 27 अगस्त को उत्तराखंड के 4 पहाड़ी जिलों में भारी बारिश होगी. इन जिलों में गढ़वाल मंडल के देहरादून और पौड़ी जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने का अनुमान है. पौड़ी जिले में 6 अगस्त को आपदा आ चुका है. वहीं कुमाऊं मंडल के दो जिलों नैनीताल और बागेश्वर में भी आज कहीं-कहीं भारी बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग ने जारी किया है.

मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट: इसके अलावा मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने राज्य के अन्य पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं बादलों की गर्जना और बिजली चमकने के साथ बारिश के तीव्र से अति तीव्र आने का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा राज्य के मैदानी जिलों में बादलों की भारी गर्जना और बिजली चमके का अनुमान भी मौसम विभाग ने लगाया है.

मौसम विभाग ने 31 अगस्त का अलर्ट जारी किया: इसके साथ ही मौसम विभाग ने रविवार तक का मौसम का अनुमान जारी कर दिया है. गुरुवार 28 अगस्त को देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और बागेश्वर इन चार जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने का अनुमान है. इनके अलावा अन्य पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं बारिश के तीव्र से अति तीव्र दौर आने की बात कही गई है.

29 अगस्त को जोर पकड़ेगा मानसून: शुक्रवार 29 अगस्त को मानसून का मोमेटम कुमाऊं की तरह शिफ्ट होगा. इन दिन कुमाऊं मंडल के बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं देहरादून, नैनीताल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में इस दिन कहीं-कहीं भारी बारिश होने का अनुमान है. इस दिन मैदानी जिलों में भी बारिश के तीव्र से अति तीव्र दौर आने की संभावना जताई गई है.

30 और 31 अगस्त को पूरे राज्य में बारिश होगी: मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 30 और 31 अगस्त को उत्तराखंड के सभी जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. राज्य में लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य सरकार, आपदा प्रबंधन विभाग और सभी जिलों की पुलिस लोगों से सुरक्षित और सावधान रहने की अपील कर रहे हैं. आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी जा रही है. नदी-नालों के किनारे जाने को मना किया जा रहा है. लैंडस्लाइड वाले इलाकों में संभल कर चलने को कहा गया है.

