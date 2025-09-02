ETV Bharat / state

उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट, इन जिलों में रहें सावधान, कई मोटर मार्ग बंद - UTTARAKHAND HEAVY RAIN RED ALERT

मौसम विभाग ने राज्य के गढ़वाल मंडल के दो जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया है

UTTARAKHAND HEAVY RAIN RED ALERT
पिथौरागढ़ में बंद मोटर मार्ग (Photo courtesy- Pithoragarh Police)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 2, 2025 at 11:25 AM IST

Updated : September 2, 2025 at 11:37 AM IST

देहरादून: मौसम विभाग ने आज मंगलवार को भी उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट घोषित किया है. ये रेड अलर्ट फिलहाल दो जिलों के लिए घोषित है. ये दोनों जिले राज्य के गढ़वाल मंडल में स्थित हैं. राज्य के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित है. बाकी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी है.

भारी बारिश का रेड अलर्ट: उत्तराखंड के सभी जिलों में आज बारिश होगी. मौसम विभाग ने सभी जिलों के खास अलर्ट जारी किए हैं. गढ़वाल मंडल के दो जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है. राज्य के 6 जिलों जिनमें 5 जिले गढ़वाल मंडल और 1 जिला कुमाऊं मंडल है, में तीर्व से अति तीव्र बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है. इसके साथ ही बाकी जिलों में बारिश के तीव्र से अति तीव्र दौर का येलो अलर्ट जारी किया है.

देहरादून और उत्तरकाशी में रेड अलर्ट: मौसम विभाग ने गढ़वाल मंडल के देहरादून और उत्तरकाशी जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. इस दौरान बिजली चमकने और बादलों की भयंकर गर्जना का पूर्वानुमान भी लगाया गया है. इसके साथ ही देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी गढ़वाल और बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

यहां भी होगी बारिश: राज्य के शेष पहाड़ी जिलों और हरिद्वार जिले में कहीं-कहीं भारी बारिश और भीषण गर्जना के साथ बिजली चमकने का अलर्ट जारी है. उधम सिंह नगर जिले में कहीं-कहीं बारिश के तीव्र से अति तीव्र दौर होने का अनुमान है. इसके साथ ही मौसम विभाग ने 5 सितंबर तक का मौसम का पूर्वानुमान भी जारी कर दिया है. 3 अगस्त को राज्य के पर्वतीय जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. 3 सितंबर और 4 सितंबर को भी बारिश का यही पैटर्न रहेगा.

उत्तरकाशी में बंद पड़े मार्ग: रेड अलर्ट वाले उत्तरकाशी जिले में कई सड़क मार्ग लैंडस्लाइड के कारण बंद पड़े हैं. उत्तरकाशी पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से सूचना दी है कि- यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कल्याणी, नारदचट्टी, बनास आदि स्थान तथा गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डबरानी, नालूणा के पास अवरुद्ध है. हाइवे को सुचारू करने का कार्य गतिमान है.

चमोली में भी लैंडस्लाइड से सड़कें बंद: चमोली में भी कई सड़क मार्ग बंद हैं. यहां की पुलिस ने सूचना दी है कि- जनपद चमोली में राष्ट्रीय राजमार्ग कंचन गंगा, भनेरपानी, कमेडा बंद हैं. अन्य मार्गों में थाना थराली क्षेत्र अंतर्गत कोटदीप, लोल्टी तथा नासिर मार्केट थराली से लोल्टी के बीच कई स्थानों पर भूस्खलन होने से सड़क मार्ग बंद है.

पिथौरागढ़ पुलिस की चेतावनी: इधर पिथौरागढ़ पुलिस ने आपातकालीन जलस्तर चेतावनी जारी की है. लोगों से काली नदी में आई बाढ़ को लेकर सावधान रहने को कहा गया है. पुलिस ने कहा है कि काली नदी का जलस्तर अत्यधिक बढ़ गया है और बहाव तेज है. संभावित बाढ़, कटाव और अन्य खतरे बने हुए हैं, इसलिए सावधान रहें.

पिथौरागढ़ पुलिस ने इन मार्गों का भी अपडेट दिया है. बंद सड़क मार्ग –

➡️ पिथौरागढ़ - घाट

➡️पिथौरागढ़ - जौलजीबी

➡️ थल - मुनस्यारी

➡️ जौलजीबी - मुनस्यारी

➡️ मुनस्यारी - मिलम

➡️ धारचूला - तवाघाट

➡️ तवाघाट - घटियाबगढ़

➡️ घटियाबगढ़ - लिपुलेख

➡️ तवाघाट - सोबला

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है. ये रेड अलर्ट दिनांक 02.09.2025, 10:19 AM बजे से दिनांक 03.09.2025, 10:19 AM बजे तक के लिए है. निम्न जिलों और स्थानों के लिए ये रेड अलर्ट है.

👉🏻 चंपावत

👉🏻 देहरादून

👉🏻 नैनीताल

👉🏻 ऊधमसिंहनगर

के अलग-अलग स्थानों पर रेड अलर्ट जारी है.

इसके साथ ही राज्य के-

हल्द्वानी

रुद्रपुर

बाजपुर

काशीपुर

लोहाघाट

रामनगर

खटीमा डोईवाला

चकराता

मसूरी

रायवाला

तथा इनके आस पास वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा तथा कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा/गरज के साथ छींटे/बिजली गिरने/बहुत तीव्र से अत्यंत तीव्र वर्षा होने की संभावना है.

