उत्तराखंड से विदा हो गया मानसून, पूरे सीजन 22 फीसदी अधिक हुई बारिश

देहरादून: उत्तराखंड में इस बार मानसून सीजन के दौरान प्रदेश को भारी नुकसान झेलना पड़ा. कई जगह बादल फटने की घटनाएं सामने आईं तो भूस्खलन से भी कई क्षेत्रों में भारी तबाही आई. खास बात यह है कि 26 सितंबर यानी आज उत्तराखंड से मानसून पूरी तरह वापस लौट गया और इस मानसून सीजन मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार कुल 22 फ़ीसदी ज्यादा बारिश हुई.

उत्तराखंड से विदा हो गया मानसून: प्रदेश में अगस्त और सितंबर महीने में भारी बारिश के कारण धराली, थराली समेत कई जगह पर भारी नुकसान हुआ है. खास बात यह है कि यह मानसून सीजन पिछले कई सालों की तुलना में नुकसान के लिहाज से खासा परेशानी भरा रहा. हालांकि अब 26 सितंबर को मानसून प्रदेश से पूरी तरह विदाई ले चुका है और आने वाले दिनों में लोगों को अब शुष्क मौसम ही दिखाई देगा.

विदा हो गया मानसून (Video- ETV Bharat)

पूरे सीजन 22 फीसदी हुई अधिक बारिश: पूरे मानसून सीजन की बात करें तो राज्य में कुल 22 फ़ीसदी ज्यादा बारिश रिकार्ड की गई है. सबसे ज्यादा बारिश बागेश्वर जिले में रिकॉर्ड हुई जहां सामान्य से 241 फ़ीसदी ज्यादा बारिश मिली है. प्रदेश में ज्यादा बारिश वाले जिलों में चमोली का नाम भी शुमार है. यहां कुल 89 फ़ीसदी सामान्य से ज्यादा बारिश रिकार्ड की गई. उधर दूसरी तरफ टिहरी गढ़वाल और हरिद्वार में भी क्रमशः 58 और 55 फ़ीसदी ज्यादा बारिश हुई है.

पौड़ी गढ़वाल में हुई सबसे कम बारिश: खास बात यह है कि प्रदेश में भारी बारिश के कारण हुए बेहद ज्यादा नुकसान के बीच कुछ जिले ऐसे भी थे, जहां सामान्य से बेहद कम बारिश भी रिकॉर्ड की गई. इसमें पौड़ी गढ़वाल में बेहद कम बारिश इस मानसून सीजन में मिल पाई है. पौड़ी गढ़वाल जिले में सामान्य से भी 30 फ़ीसदी बारिश कम हुई है. इसी तरह चंपावत में भी 7 फ़ीसदी कम बारिश रिकार्ड की गई है.