उत्तराखंड विधानसभा मॉनसून सत्र की पहले दिन की सदन की कार्यवाही हंगामेदार रह सकती है.

uttarakhand assembly session
उत्तराखंड विधानसभा सत्र का पहला दिन (Photo-ETV Bharat)
Published : August 19, 2025 at 8:50 AM IST

चमोली: गैरसैंण के भराड़ीसैंण में आज उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का पहला दिन है. आज सदन में 9 विधेयक पेश किए जाएंगे तो वहीं विपक्ष का हंगामा देखने को मिल सकता है. उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 11 बजे से शुरू होने जा रहा है. विधानसभा सत्र का पहला दिन हंगामेदार रह सकता है. विपक्ष के विधायक सरकार को सदन के अंदर घेरने की कोशिश करेंगे, लेकिन सरकार ने भी इसके लिए तैयारी कर ली है. मॉनसून सत्र से पहले धामी सरकार ने विधानमंडल दल की बैठक की. जिसमें सरकार ने कांग्रेस को घेरने की रणनीति बनाई है.

सोमवार देर रात हुई कार्यमंत्रणा की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि विपक्ष पंचायती राज चुनाव और उसमें हुई अराजकता को लेकर सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरने का काम करेगा. वहीं जिस तरह से प्रदेश भर में कांग्रेस ने पंचायत चुनाव में जनता के बीच अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन प्रदेश भर में बोर्ड बनाने को लेकर कांग्रेस पिछड़ती नजर आई और भाजपा पर कई आरोप लगे, इसका असर गैरसैंण विधानसभा सत्र में देखने को मिल सकता है. नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान प्रदेश में भारी अराजकता देखने को मिली. भाजपा ने चुनाव में धनबल का प्रयोग करके कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई हैं. नेता पतिपक्ष ने कहा कि इस विषय पर विपक्ष नियम 310 के तहत सदन के भीतर सवाल करेगी.

सदन में पेश किया जाएंगे 9 विधेयक

  • उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश श्री बदरीनाथ तथा केदारनाथ मंदिर अधिनियम 1939) (संशोधन) अध्यादेश 2025 सदन के पटल पर रखा जाएगा
  • उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2025 को सदन में रखा जाएगा
  • समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) अध्यादेश 2025 को सदन के पटल पर रखा जाएगा
  • उत्तराखंड पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश 2025 सदन के पटल पर रखा जाएगा
  • उत्तराखंड ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (स्थान और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली 2025 अधिनियम की धारा 126(3) में निहित प्रावधान के तहत सदन के पटल पर रखेंगे
  • उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक को सदन में रखा जाएगा
  • उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 को सदन में पेश किया जाएगा
  • उत्तराखंड लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधायक 2025 को सदर में पेश किया जाएगा
  • उत्तराखंड साक्षी संरक्षण (नीरसन) विधायक को सदन में पेश किया जाएगा

