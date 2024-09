Uttarakhand News - Uttarakhand Today Live : उत्तराखंड न्यूज़ Wed Sep 25 2024 ताजा समाचार

सर्दियों में कम पानी पीने वाले हो जाएं सावधान! इन 6 महीनों में बढ़ जाते हैं इस बीमारी के मरीज - stone problem in winter

Know the reason behind stones in winter बरसात खत्म होने के साथ ही अब सर्दियां आएंगी. अगर आप सर्दियों में कम पानी पीते हैं तो सावधान हो जाइए. ठंड के मौसम में कम पानी पानी खतरनाक हो सकता है. उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर के वरिष्ठ सर्जन मोहित सिंह ने क्या बताया कम पानी पीने का खतरा, जानें इस खबर में. | Read More