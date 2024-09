Uttarakhand News - Uttarakhand Today Live : उत्तराखंड न्यूज़ Wed Sep 04 2024 ताजा समाचार

प्रेम विवाह से खफा भाई ने गर्भवती बहन की गोली मारकर की हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस - Bajpur sister murdered

Brother killed His Sister In Bajpur भाई को बहन का प्रेम विवाह इतना नागवार गुजरा की उसने उसकी जीवनलीला ही समाप्त कर दी. पति की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. साथ ही आरोपी की धरपकड़ के प्रयास तेज कर दिए हैं. | Read More