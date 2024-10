Uttarakhand News - Uttarakhand Today Live : उत्तराखंड न्यूज़ Wed Oct 02 2024 ताजा समाचार

हरिद्वार में खेत में करंट छोड़ने से हुई थी जंगली हाथी की मौत, आरोपी किसान गिरफ्तार - Haridwar elephant death

Farmer who killed elephant with electric current arrested in Haridwar हरिद्वार में करंट लगने से हुई हाथी की मौत के मामले में पुलिस ने एक किसान को गिरफ्तार कर लिया है. पहले माना जा रहा था कि पेड़ को हाईटेंशन लाइन के तार छू रहे थे और हाथी की पत्ते खाने के दौरान करंट लगने से मौत हो गई होगी. लेकिन जब ठीक से जांच की गई तो पता चला कि एक किसान ने खेत में करंट छोड़ा हुआ था. आरोपी किसान को गिरफ्तार कर लिया गया है. | Read More