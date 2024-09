Uttarakhand News - Uttarakhand Today Live : उत्तराखंड न्यूज़ Tue Sep 24 2024 ताजा समाचार

हल्द्वानी में मूर्ति खंडित होने पर आधी रात को हुआ जमकर हंगामा, आज दोपहर तक आरोपियों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम - Haldwani uproar

Uproar over idol broken in Haldwani हल्द्वानी में सोमवार देर रात जमकर हंगामा हुआ. दरअसल होलिका ग्राउंड में लगी भक्त प्रह्लाद की मूर्ति किसी शरारती तत्व ने क्षतिग्रस्त कर दी. इससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. लोग आधी रात को नारेबाजी करते हुए सड़क पर निकल आए. पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत कराया. लोगों ने पुलिस को आरोपियों को आज मंगलवार दोपहर तक गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया है. Haldwani crime news | Read More