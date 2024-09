Uttarakhand News - Uttarakhand Today Live : उत्तराखंड न्यूज़ Tue Sep 10 2024 ताजा समाचार

पौड़ी के कोट ब्लॉक में कमाल कर रही लड़कियां, फुटबॉल में दिखा रही 'दम', स्टेट लेवल पहुंची - Girls Playing football In Pauri

Girls Playing football In Pauri,Football in Kot Block पौड़ी के कोट ब्लॉक की लड़कियां फुटबॉल में कमाल कर रही हैं. इस क्षेत्र से अब तक 6 लड़कियों का स्टेट लेवल के लिए चयन हो चुका है. इन लड़कियों को देखकर दूसरे भी प्रभावित हो रहे हैं. | Read More