Uttarakhand News - Uttarakhand Today Live : उत्तराखंड न्यूज़ Thu Sep 19 2024 ताजा समाचार

लक्सर में खेतों में काम कर रहे किसानों के बीच पहुंचा गुलदार का शावक, वन विभाग ने किया रेस्क्यू - Leopard cub found in Laksar

Leopard cub found in a field in Laksar हरिद्वार जिले के लक्सर में आज सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक खेत में गुलदार का शावक दिखाई दिया. किसानों ने घेरकर गुलदार के शावक को पकड़ लिया और बांध दिया. वन विभाग को गुलदार का शावक मिलने की सूचना दी गई. वन विभाग की टीम ने शावक को रेस्क्यू सेंटर भेज दिया है. गांव वालों को आशंका है कि गुलदार और दो शावक अभी भी इलाके में है.