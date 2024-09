Uttarakhand News - Uttarakhand Today Live : उत्तराखंड न्यूज़ Thu Sep 05 2024 ताजा समाचार

पौड़ी के थलीसैंण की नाबालिग छात्रा लापता, टीचर के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज, ये है पूरी कहानी - Pauri girl student kidnapping case

A girl student kidnapped in Thalisain of Pauri शिक्षक दिवस से पहले पौड़ी जिले के एक टीचर ने शर्मसार किया है. इस टीचर पर नाबालिग छात्रा के अपहरण का आरोप लगा है. पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया है. दोनों की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं. बताया जा रहा है कि ये टीचर पहले छात्रा के स्कूल में ही पढ़ाता था. | Read More