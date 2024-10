Uttarakhand News - Uttarakhand Today Live : उत्तराखंड न्यूज़ Thu Oct 03 2024 ताजा समाचार

बुआ के बेटे ने नाबालिग बहन से किया दुष्कर्म, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा, मुकदमा दर्ज - Minor girl raped

Minor girl pregnant due to rape in Pithoragarh पिथौरागढ़ जिले में रिश्तेदार ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया. इसका पता तब चला जब नाबालिग की तबीयत खराब हुई और उसे अस्पताल ले जाया गया. चेकअप में पता चला कि नाबालिग बच्ची 5 महीने की गर्भवती है. पुलिस ने बुआ के आरोपी बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. | Read More