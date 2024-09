Uttarakhand News - Uttarakhand Today Live : उत्तराखंड न्यूज़ Sat Sep 14 2024 ताजा समाचार

रानीखेत मीना बाजार में गिरा पेड़, दुकानों को पहुंचा नुकसान, खाली कराया गया हॉस्पिटल - Ranikhet Meena Bazaar tree fell

Ranikhet Meena Bazaar Tree Fell, Rain In Ranikhet, Landslide In Ranikhet रानीखेत में बारिश आफत बनकर बरस रही है. बारिश के कारण भूस्खलन से पेड़ गिर गया. जिससे मीना बाजार की दुकानों को नुकसान हुआ है. इसके साथ ही हालातों को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से अस्पताल खाली कराने के निर्देश दिये हैं. साथ ही मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया गया है.