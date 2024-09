Uttarakhand News - Uttarakhand Today Live : उत्तराखंड न्यूज़ Sat Sep 07 2024 ताजा समाचार

रुड़की में छोटा हाथी लोडर की टक्कर से स्कूटी के उड़े परखच्चे, दो भाइयों की मौत, तीसरा घायल - Roorkee road accident

Loader and scooty collide in Roorkee रुड़की में सड़क हादसे में दो युवकों की जान चली गई. तीन युवक स्कूटी से भगवानपुर जा रहे थे. चुड़ियाला गांव के पास तेज रफ्तार छोटा हाथी लोडर ने स्कूटी को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी के परखच्चे उड़ गए. इस हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत हो गई. 1 युवक गंभीर रूप से घायल है. | Read More