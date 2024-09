Uttarakhand News - Uttarakhand Today Live : उत्तराखंड न्यूज़ Mon Sep 30 2024 ताजा समाचार

हरिद्वार में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया जंगली हाथी, 440 वोल्ट का करंट लगने से मौत - Elephant got electric shock

Elephant died due to electric shock in Haridwar हरिद्वार में एक जंगली हाथी बिजली की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया. करंट लगने से हाथी की मौत हो गई. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. हाथी के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है. | Read More