Uttarakhand News - Uttarakhand Today Live : उत्तराखंड न्यूज़ Fri Sep 20 2024 ताजा समाचार

नैनीताल दुग्ध संघ के पूर्व जीएम पर घोटाले के मामले में होगी कार्रवाई, शासन की जांच में भी पाए गए दोषी - Nainital Milk Union scam

Former GM guilty in Nainital Milk Producers Co-operative Union scam नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के पूर्व जीएम शासन की जांच में भी भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए हैं. इससे पहले वो विभागीय और कुमाऊं कमिश्नर की जांच में भी दोषी पाए गए थे. अब शासन स्तर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है. इस खबर में जानिए क्या है नैनीताल दुग्ध संघ का भ्रष्टाचार का मामला.