फार्मासिस्टों की नियुक्तियों का मामला, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आयु सीमा में दी छूट, जानिए क्या कहा?

याचिकाकर्ताओं ने 2001 और 2003 के बीच फार्मेसी में डिप्लोमा पूरा किया था. फार्मासिस्टों की चयन प्रक्रिया 2011 में जारी विज्ञापन के तहत हुई थी.

उत्तराखंड हाईकोर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 9, 2025 at 7:22 PM IST

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फार्मासिस्टों की नियुक्ति से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नौकरी के लिये आयु सीमा पूरी कर चुके फार्मासिस्टों को बड़ी राहत दी है. वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए, राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ताओं को ऊपरी आयु सीमा में छूट देने के लिए उनके अभ्यावेदन पर विचार करें.

न्यायालय ने पाया कि चूंकि चयन का आधार योग्यता के बजाय फार्मेसी कोर्स पास करने के वर्ष की वरिष्ठता है, इसलिए आयु सीमा निर्धारित करना, वरिष्ठ उम्मीदवारों को बाहर करने वाला हो सकता है. याचिकाकर्ताओं ने 2001 और 2003 के बीच फार्मेसी में डिप्लोमा पूरा किया था. उनका मुख्य तर्क यह था कि फार्मासिस्ट की भर्ती में चयन का मानदंड उत्तराखंड में लागू यूपी फार्मासिस्ट सेवा नियमावली के नियम 15 (2) के अनुसार, डिप्लोमा कोर्स पास करने के वर्ष की वरिष्ठता पर आधारित है. लेकिन भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष निर्धारित होने के कारण कई वरिष्ठ और योग्य उम्मीदवार, जो लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे थे, अब अधिक आयु के हो गए हैं और चयन प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं.

याचिकाकर्ताओं की ओर से न्यायालय को बताया कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्टों की भर्ती के लिए पिछली चयन प्रक्रिया 2011 में जारी विज्ञापन के तहत हुई थी. इस लंबी अवधि में कोई नई भर्ती न होने के कारण 2020 में भी कई रिक्तियां निर्धारित होने के बावजूद अधिकांश याचिकाकर्ता अब निर्धारित ऊपरी आयु सीमा पार कर चुके हैं, जो उनके अनुसार भर्ती न होने का सीधा परिणाम है.

न्यायालय ने निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता 10 अक्टूबर 2025 तक सचिव, चिकित्सा शिक्षा के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. संबंधित सचिव को उसके बाद तीन महीने के भीतर इस मामले पर निर्णय लेना होगा. कोर्ट ने उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति दी है, लेकिन साथ ही निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं को 48 घंटे के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा करके दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में अंतिम रूप से भाग लेने की अनुमति दी जाए.

न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अंतिम रूप से भाग लेने वाले याचिकाकर्ताओं का परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा और राज्य सरकार द्वारा आयु सीमा में छूट के संबंध में निर्णय लिए जाने तक घोषित नहीं किया जाएगा.

वहीं गुरुवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में संविदा में कार्यरत कंप्यूटर प्रोग्रामर-कम-ऑपरेटर की नियमितीकरण संबंधित याचिकाओं का निस्तारण कर दिया. रुद्रपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में सेवारत मोहिनी देवी के अलावा नीमा आर्य, प्रदीप कुमार, ऋतु राज और अन्य की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की एकल पीठ ने नीमा आर्य के नियमितीकरण के मामले में 'हिमानी साह व अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य' (डब्ल्यूपीएसबी संख्या 281/2019) मामले में पारित आदेश के अनुरूप विचार करने का निर्देश दिया है.

इन याचिकाकर्ताओं ने मुख्य रूप से उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामर-कम-ऑपरेटर के पद पर नियमित करने और उनकी सेवाओं को समाप्त न करने की मांग की थी. सुनवाई के दौरान नीमा आर्य की ओर से बताया कि तीन अन्य याचिकाकर्ताओं को 2018 में मौखिक रूप से सेवा से हटा दिया गया है, जबकि वह (नीमा आर्य, पंतनगर) 27 अक्टूबर 2002 से आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगातार कार्यरत है. इन तथ्यों के मद्देनजर, न्यायालय ने 3 याचिकाकर्ताओं को उनकी सेवा की समाप्ति के आदेश को चुनौती देने और अन्य राहतों के लिए नई रिट याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी है.

इस मामले में न्यायालय ने राज्य के मुख्य स्थायी अधिवक्ता सी एस रावत के बयान को रिकॉर्ड में लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित सभी व्यक्तियों के नियमितीकरण पर लागू नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा और उनके साथ आउटसोर्सिंग के नाम पर कोई अयोग्यता नहीं बरती जाएगी.

बताया गया कि वर्तमान में कम्प्यूटर ऑपरेटर का केवल एक ही पद उपलब्ध है. इसलिए नीतू आर्य के मामले पर 'हिमानी साह' मामले के आदेश के आलोक में विचार किया जा सकता है. इस मामले में याची को सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन देना होगा. जिस पर विभाग द्वारा दो माह के भीतर निर्णय लिया जाएगा.

APPOINTMENTS OF PHARMACISTSPHARMACISTS RECRUITMENTNAINITAL HIGH COURTउत्तराखंड हाईकोर्टUTTARAKHAND HIGH COURT

