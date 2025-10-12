ETV Bharat / state

IFS संजीव चतुर्वेदी मामले में एक और जज ने खुद को किया अलग, अब तक 16 जस्टिस सुनवाई से कर चुके इनकार

पीटीआई

नैनीताल: उत्तराखंड कैडर के भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी संजीव चतुर्वेदी से जुड़े मामले की सुनवाई से एक और जज ने खुद को अलग कर लिया है. उत्तराखंड हाईकोर्ट न्यायमूर्ति आलोक वर्मा ने भी खुद को इस मामले से अलग कर लिया है. आईएफएस अधिकारी संजय चतुर्वेदी से जुड़े मामले से खुद को अलग करने वाले न्यायमूर्ति आलोक वर्मा 16 वें जज हैं.

अब तक सुनवाई से दूर हुए 16 जज: उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आलोक वर्मा ने वरिष्ठ भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी और व्हिसलब्लोअर संजीव चतुर्वेदी की ओर से केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) एवं उसकी रजिस्ट्री के सदस्यों के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है. इसके साथ ही संजीव चतुर्वेदी के मामलों की सुनवाई से खुद को अलग करने वाले न्यायाधीशों की संख्या 16 हो गई है.

नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कथित भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी को सरकारी एजेंसियों के साथ चल रही कानूनी लड़ाई में बार-बार सुनवाई से अलग होने का सामना करना पड़ा है. इससे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट के 3 न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी, न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी भी संजीव चतुर्वेदी से संबंधित मामलों से हट गए थे.

इसके अलावा 12 अन्य न्यायाधीशों ने उन मामलों से खुद को अलग कर लिया था, जिनमें संजीव चतुर्वेदी पक्षकार थे. इनमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति यूसी ललित और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई भी शामिल हैं. इससे पहले नैनीताल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने एक आपराधिक मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था.