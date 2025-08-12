नैनीताल: अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस पर नैनीताल हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश, रजिस्ट्रार और जिला न्यायालय के जज अपने आवास से पैदल ही कोर्ट पहुंचे. इसके जरिए उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण एवं स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने का संदेश दिया. इस सांकेतिक पैदल मार्च का आयोजन उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी के निर्देशन में किया गया.

सांकेतिक पैदल मार्च का आयोजन का मुख्य उद्देश्य ध्वनि, वायु प्रदूषण को कम करने, पैदल चलने की आदत को बढ़ावा देने और युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना था. इस दौरान हाईकोर्ट के न्यायाधीश मनोज तिवारी ने कहा कि 'युवाओं को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बनना चाहिए.'

न्यायाधीशों ने दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश (फोटो- ETV Bharat)

"यह स्वैच्छिक अभियान वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए युवाओं में जागरूकता लाने का प्रयास है. इसके जरिए ये संदेश दिया गया कि हमें अपनी हेल्थ को बनाए रखना है और पर्यावरण को भी बचाना है. जितना कम वाहनों का इस्तेमाल करेंगे. उतना ही ध्वनि प्रदूषण कम होगा. कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है. साथ ही हमारा हेल्थ भी अच्छा बना रहता है."- योगेश कुमार गुप्ता, रजिस्ट्रार जनरल, नैनीताल हाईकोर्ट

हाईकोर्ट के अलावा इन न्यायालयों में भी मनाया गया दिवस: उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश पर जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरीश कुमार गोयल के नेतृत्व में न्यायाधीश और कर्मचारी अपने आवास से अपने कोर्ट तक पैदल पहुंचे. जिसके जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया है. साथ ही बाह्य न्यायालय हल्द्वानी और रामनगर व अन्य विभागों में भी ये दिवस मनाया गया.

पर्यावरण जागरूकता के लिए पैदल मार्च (फोटो- ETV Bharat)

नैनीताल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव बीनू गूलयानी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की थीम स्थानीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में युवाओं की भूमिका और सामाजिक विकास एवं शांति में उनके व्यापक योगदान पर प्रकाश डालती है. युवाओं को उनके समुदायों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें स्थायी विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती है. उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सभी लोग पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेकर एक बेहतर राष्ट्र एवं भविष्य का निर्माण कर सकते हैं.

सांकेतिक पैदल मार्च पर निकले न्यायाधीश (फोटो- ETV Bharat)

वहीं, नैनीताल हाईकोर्ट की बात करें तो न्यायाधीश रवींद्र मैठाणी, न्यायाधीश आलोक वर्मा, न्यायाधीश रविंद्र थपलियाल, न्यायाधीश पंकज पुरोहित, न्यायाधीश आशीष नैथानी, न्यायाधीश आलोक मेहरा, न्यायाधीश सुभाष उपाध्याय, सदस्य सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदीप मनी, अधिकारी-कर्मचारी एवं जिला न्यायालय के न्यायाधीश भी रैली की शक्ल में कोर्ट पहुंचे.

