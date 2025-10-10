ETV Bharat / state

पाखरो टाइगर सफारी केस, कॉर्बेट के पूर्व निदेशक राहुल की याचिका पर HC में सुनवाई, कोर्ट ने CBI और सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पूर्व निदेशक राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने के मामले में सुनवाई करते हुए सीबीआई (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) और राज्य सरकार से 28 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा है.

दरअसल, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पूर्व निदेशक राहुल की ओर से इस मामले को चुनौती दी गयी है. इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की कोर्ट में हुई. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कालागढ़ टाइगर रिजर्व के पाखरो में शासन की बिना अनुमति के निर्माण कार्य करने और पेड़ों के कटान के मामले में सीबीआई की ओर से जांच की जा रही थी.

सीबीआई की ओर से आरोप पत्र दायर करने के साथ ही चार सितंबर 2025 को कुछ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गयी, जबकि तत्कालीन निदेशक राहुल को इससे अलग कर दिया, लेकिन सरकार ने एक सप्ताह बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की फिर अनुमति दे दी.

याचिकाकर्ता की ओर से आगे कहा गया कि उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जो अनुमति दी गयी है, वह सही नहीं है. याचिकाकर्ता का तर्क है कि बिना जांच के पहले राज्य सरकार मना करती है और उसके बाद एक पेपर में छपी खबर पर जांच के आदेश दे देती है. जबकि प्रकरण वही है, उसकी जांच भी नहीं हो पाई. उनके ऊपर बिना सुबूतों के आरोप लगाए गए है.

याचिकाकर्ता ने कोर्ट ने कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, वह गलत है. मामले को सुनने के बाद अदालत ने सीबीआई और राज्य सरकार को जवाब दायर करने को कहा है. इस मामले में अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी.

बता दें कि सरकार की तरफ से 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट सबमिट करते हुए ये कहा गया था कि आईएफएस अधिकारी राहुल (तत्कालीन कॉर्बेट निदेशक) के खिलाफ सरकार ने अभियोजन (Prosecution) की अनुमति दे दी है. इसी एफिडेविट में यह भी कहा गया है कि पूर्व में संबंधित अधिकारी के खिलाफ अभियोजन की अनुमति सीबीआई को नहीं देने का निर्णय लिया गया था.