पाखरो टाइगर सफारी केस, कॉर्बेट के पूर्व निदेशक राहुल की याचिका पर HC में सुनवाई, कोर्ट ने CBI और सरकार से मांगा जवाब

जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पूर्व निदेशक राहुल की याचिका पर शुक्रवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

उत्तराखंड हाईकोर्ट
Published : October 10, 2025

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पूर्व निदेशक राहुल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने के मामले में सुनवाई करते हुए सीबीआई (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन) और राज्य सरकार से 28 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा है.

दरअसल, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पूर्व निदेशक राहुल की ओर से इस मामले को चुनौती दी गयी है. इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की कोर्ट में हुई. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि कालागढ़ टाइगर रिजर्व के पाखरो में शासन की बिना अनुमति के निर्माण कार्य करने और पेड़ों के कटान के मामले में सीबीआई की ओर से जांच की जा रही थी.

सीबीआई की ओर से आरोप पत्र दायर करने के साथ ही चार सितंबर 2025 को कुछ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गयी, जबकि तत्कालीन निदेशक राहुल को इससे अलग कर दिया, लेकिन सरकार ने एक सप्ताह बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की फिर अनुमति दे दी.

याचिकाकर्ता की ओर से आगे कहा गया कि उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जो अनुमति दी गयी है, वह सही नहीं है. याचिकाकर्ता का तर्क है कि बिना जांच के पहले राज्य सरकार मना करती है और उसके बाद एक पेपर में छपी खबर पर जांच के आदेश दे देती है. जबकि प्रकरण वही है, उसकी जांच भी नहीं हो पाई. उनके ऊपर बिना सुबूतों के आरोप लगाए गए है.

याचिकाकर्ता ने कोर्ट ने कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, वह गलत है. मामले को सुनने के बाद अदालत ने सीबीआई और राज्य सरकार को जवाब दायर करने को कहा है. इस मामले में अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी.

बता दें कि सरकार की तरफ से 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट सबमिट करते हुए ये कहा गया था कि आईएफएस अधिकारी राहुल (तत्कालीन कॉर्बेट निदेशक) के खिलाफ सरकार ने अभियोजन (Prosecution) की अनुमति दे दी है. इसी एफिडेविट में यह भी कहा गया है कि पूर्व में संबंधित अधिकारी के खिलाफ अभियोजन की अनुमति सीबीआई को नहीं देने का निर्णय लिया गया था.

जानें क्या है पूरा मामला: पाखरो सफारी रेंज का पूरा मामला साल 2019 का है. दरअसल कॉर्बेट नेशनल पार्क की पाखरो रेंज में टाइगर सफारी निर्माण के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंजूरी मांगी थी. तब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री और हरक सिंह रावत वन मंत्री थे.

केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद पाखरो रेंज की 106 हेक्टेयर वन भूमि पर टाइगर सफारी की काम शुरू किया गया था. उस समय राज्य सरकार की तरफ से बताया गया था कि पाखरो सफारी रेंज के लिए मात्र 163 पेड़ ही काटे जाएंगे. हालांकि बाद में आरोप लगा कि वन विभाग ने 163 की जगह 6,903 पेड़ काट दिए. इन आरोपों के बाद मामले में तूल पकड़ा.

बता दें कि वन्यजीव कार्यकर्ता गौरव बंसल ने सबसे पहले ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट में उठाया था. इसके बाद साल 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एनटीसीए (National Tiger Conservation Authority) को निर्देशित किया. एनटीसीए ने जांच के लिए कमेटी गठित की और सितंबर 2021 में कॉर्बेट पार्क का निरीक्षण किया. निरीक्षण के बाद 22 अक्टूबर 2021 को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी.

एनटीसीए ने अपनी रिपोर्ट में विजिलेंस जांच और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी. एनटीसीए की रिपोर्ट का उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया. इसके बाद उत्तराखंड वन विभाग ने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (FSI) को जांच करवाई. फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरे एरिया ( पाखरो, कालू शहीद, नलखट्टा और कालागढ़ ब्लॉक) का सैटेलाइट इमेज के जरिए और फील्ड निरीक्षण से पता लगाया कि 163 की जगह 6,903 पेड़ काट दिए गए. फिर इस मामले ने तूल पकड़ा.

