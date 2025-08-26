नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज 26 अगस्त को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में डाले गए एक मतपत्र के टेंपरिंग और ओवर राइटिंग की शिकायत वाली याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से कल 27 अगस्त को चुनाव आयोग के द्वारा जारी निष्पक्ष चुनाव निर्देश पुस्तिका पेश करने को कहा हैं. कल 27 अगस्त को कोर्ट मे मामले की सुनवाई होगी.

आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायामूर्ती सुभाष उपाध्यय की खंडपीठ में हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामथ ने याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए कहा कि हाईकोर्ट का आदेश विपुल जैन व एक अन्य में कहा गया था कि राज्य चुनाव आयोग प्रदेस में एक निष्पक्ष चुनाव कराएगी.

वहीं अगर इसमें किसी भी प्रत्याशी को कोई आपत्ति होगी तो चुनाव आयोग शिकायत दर्ज करेगी. चुनाव आयोग ही इसपर निर्णय लेगा, लेकिन जिला अधिकारी ने इस पर निर्णय नहीं लिया, जो कि नियमों के खिलाफ है. इसलिए राज्य चुनाव आयोग के नियमों को तलब किया जाय. और उनके द्वारा निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे, उनको भी पेश किया जाय. जबकि रिपोलिंग कराने का अधिकार जिलाधिकारी को नहीं है. यह अधिकार राज्य चुनाव आयोग के पास है. जिलाधिकारी ने पहले कोर्ट में रिपोलिंग करने सम्बंधित बयान दिया और बाद में रात को वोट की गिनती करके प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया. जिस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पुस्तिका को कोर्ट में कल पेश करने को कहा है.

आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि याचिका में विवादित बिंदुओं पर निर्णय लेने के लिए चुनाव आयोग को भेजा जाए, जिस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट से कहा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी आरोप लगाए है. इसलिए उनका मामला हाईकोर्ट में ही सुना जाय.

मामले के अनुसार जिला पंचायत सदस्य पूनम बिष्ट ने 20 अगस्त को उच्च न्यायालय में पुनर्मतदान की मांग को लेकर याचिका दायर की थी. अपनी याचिका में उन्होंने एक मतपत्र में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. पूनम बिष्ट का आरोप है कि उसके क्रमांक एक में ओवरराइटिंग कर उसे क्रमांक 2 लिख दिया गया, जिससे मतपत्र अमान्य घोषित कर दिया गया.

पूरा मामला जानिए: दरअसल, 14 अगस्त को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के बीच हंगामा हो गया था. इस हंगामे के बीच पांच जिला पंचायत सदस्य गायब हो गए थे. बीजेपी और कांग्रेस ने एक-दूसरे पर कथित तौर पांचों जिला पंचायत सदस्यों को किडनैप करने का आरोप लगाया था. कांग्रेस इस मामले के लेकर हाईकोर्ट चली गई थी. हाईकोर्ट ने नैनीताल जिलाधिकारी को चुनाव पर स्थगित करने का आदेश दिया था.

वहीं नैनीताल जिलाधिकारी ने हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद वोटिंग टाइम को बढ़ाया और देर रात को वीडियोग्राफी के साथ मतगणना भी करा दी थी. हालांकि चुनाव परिणाम घोषित नहीं किया था और उसे डबल लॉकर में रख दिया था. नैनीताल जिलाधिकारी वंदना सिंह का कहना था कि निर्वाचन आयोग की नियमावली के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी को चुनाव कैंसिल या फिर स्थगित करने का अधिकार नहीं है. निर्वाचन आयोग ने 19 अगस्त चुनाव परिणाम घोषित किया था, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी दीपा दर्मवाल एक वोट से जीती थी. वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने एक मतपत्र में टेंपरिंग और ओवर राइटिंग का आरोप लगाया था.

